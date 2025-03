Botafogo confirma contratação de atacante uruguaio

O Botafogo anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani. O jogador de 31 anos, que se destacou no América-MG e estava no Athletico-PR, ficará no clube até o fim deste ano.

Mastriani está no Rio desde a semana passada. Ele realizou exames médicos e já treina com o restante do elenco. O uruguaio também já teve o nome regularizado junto à CBF e, por isso, está apto a atuar.

O atacante atua no futebol brasileiro desde 2022. No período, disputou 99 jogos e marcou 44 gols. A fase mais artilheira foi no América, onde marcou 28 vezes.

No ano passado, Mastriani se transferiu para o Athletico-PR, onde seguiu marcando gols, mas de maneira mais discreta. No início de novembro, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e ficou afastado do fim da temporada, voltando aos treinamentos apenas no início deste ano.

Em 2025, o novo reforço do Botafogo disputou apenas sete jogos, sem marcar nenhum gol. Mastriani é a décima contratação do clube carioca em 2025, além de Wendel, que chega em junho.

Com Mastriani, Botafogo tenta resolver prolema no ataque

A contratação de Mastriani é mais uma aposta do Botafogo para resolver o problema no ataque do clube, que sofre com a falta de efetividade neste início do ano. O jogador uruguaio é visto como uma boa alternativa para Renato Paiva ter uma opção mais de área para compor o setor ofensivo.

A falta de efetividade do time ficou novamente em evidência nesse domingo (30), na estreia do Brasileirão. O Botafogo fez uma boa partida em São Paulo, diante do Palmeiras. Ao todo, foram 13 finalizações, mas apenas cinco em direção ao gol. E o placar final foi 0 a 0.