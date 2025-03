Luiz Henrique assiste jogo do Botafogo, e noiva brinca: ‘Queria estar no Rio’

O Botafogo entrou em campo contra o Palmeiras, no último domingo, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão. Apesar do placar zerado e um empate frustrante, os torcedores se animaram com a audiência de um telespectador ilustre: Luiz Henrique, campeão nacional e da América pelo Alvinegro.

Depois de ser eleito melhor jogador da partida na vitória do Zenit em cima do Rubin Kazan, por 4 a 0, o atacante ainda teve tempo de assistir a estreia do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Em vídeo divulgado nas rede sociais, o jogador aparece ao lado de sua noiva, a modelo Tammy Parisoto, assistindo ao duelo pelo celular em uma transmissão extraoficial.

Durante o diálogo, Tammy revela que gostaria estar no Rio de Janeiro. Confira:

– Assistindo ao Fogão, mané. Em um bagulho nada a ver. Não tem Globo na Rússia, aí já era – brinca Luiz Henrique.

– Queria. Queria estar no Rio – afirma Tammy Parisoto.

– Corta o vídeo (risos) – brinca Luiz.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo em fevereiro de 2024 como a maior contratação da história do futebol brasileiro. Apesar da responsabilidade, o atacante correspondeu em campo sendo peça essencial nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, se tornando um ídolo da torcida.

Em 2025, o jogador foi negociado com o Zenit, da Rússia. Podendo render cerca de R$ 250 milhões aos cofres alvinegros, o 'Rei da América' se tornou, e por muito, a venda mais cara da história do Botafogo, e também, a maior venda de um atleta com mais de 21 anos no futebol brasileiro.

Depois do empate sem gols com o Palmeiras pelo Brasileirão, o Glorioso viaja para Santiago para encara a Universidad del Chile pela estreia da Libertadores 2025. A bola rola na próxima quarta-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília).

