Artilheiros do Botafogo na Libertadores; veja o top 5

O Botafogo construiu ao longo das décadas uma história marcante na Copa Libertadores da América. Apesar de ter menos participações do que alguns rivais, o clube protagonizou campanhas memoráveis, com vitórias sobre gigantes do continente e atuações históricas de seus jogadores. Entre os destaques individuais, estão os artilheiros que brilharam com a camisa alvinegra e deixaram sua marca no principal torneio sul-americano. Neste texto, Lance! relembra os cinco maiores artilheiros do Botafogo na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Artilheiros do Botafogo na Libertadores

1. Júnior Santos – 10 gols

Júnior Santos é, até o momento, o maior artilheiro da história do Botafogo na Copa Libertadores. Com 10 gols marcados, ele se destacou principalmente na edição de 2024, ano em que o Glorioso conquistou o seu primeiro título continental. A performance de Júnior Santos foi simplesmente avassaladora: em apenas quatro jogos da fase preliminar da competição, ele balançou as redes oito vezes, demonstrando oportunismo, força física e qualidade técnica.

Além dos gols decisivos, sua liderança em campo e entrega tática foram fundamentais para que o Botafogo iniciasse uma campanha sólida e confiante rumo ao título. Ao longo do torneio, Júnior ainda marcou em fases mais avançadas, contribuindo diretamente para a conquista inédita. Seu desempenho lhe garantiu não apenas a artilharia isolada do clube na história da Libertadores, mas também a idolatria da torcida alvinegra.

continua após a publicidade

2. Rodrigo Pimpão – 5 gols pelo Botafogo

Rodrigo Pimpão foi um dos nomes mais emblemáticos da campanha de 2017, quando o Botafogo voltou a disputar a Libertadores com força total. Com 5 gols marcados, o atacante foi decisivo desde a fase preliminar até as quartas de final. Seus gols foram marcados em momentos cruciais, como contra o Colo-Colo, Olimpia e Estudiantes, sendo vital para garantir a classificação em partidas de alta tensão.

Pimpão não se destacou apenas pelos gols, mas também pela entrega em campo, sendo peça importante no esquema tático da equipe comandada por Jair Ventura. Sua atuação naquela edição ficou marcada na memória da torcida, que viu o Botafogo bater de frente com grandes clubes do continente, como Atlético Nacional e Grêmio.

continua após a publicidade

3. Jairzinho – 5 gols

Jairzinho, o "Furacão da Copa", também está entre os maiores artilheiros do clube na Libertadores, com 5 gols marcados. Na edição de 1963, em sua primeira participação na competição, o Botafogo alcançou as semifinais com um elenco recheado de craques, como Garrincha, Didi e Nilton Santos, além de Jairzinho, que já começava a mostrar seu talento.

Apesar da eliminação nas semifinais, a campanha foi histórica, e os gols de Jairzinho contribuíram significativamente para o sucesso do time. Sua velocidade, explosão e capacidade de decisão se destacaram desde cedo, antecipando o que ele viria a fazer com a camisa da Seleção Brasileira anos depois.

4. Dirceu – 5 gols pelo Botafogo

Outro nome importante na história do Botafogo na Libertadores é Dirceu, que também anotou 5 gols na competição. Atuando pelo clube na década de 1970, Dirceu foi um dos principais nomes da equipe alvinegra durante a participação na edição de 1973. Com boa técnica e grande visão de jogo, ele se destacou tanto na criação quanto na finalização das jogadas.

Seus gols foram essenciais em uma campanha marcada por confrontos difíceis, especialmente diante de adversários tradicionais do futebol sul-americano. Dirceu seria, anos depois, um dos destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1978, levando para o cenário internacional o talento desenvolvido no Glorioso.

5. Wallyson – 4 gols

Wallyson fecha o top 5 de artilheiros do Botafogo na Libertadores com 4 gols marcados na edição de 2014. O atacante brilhou na fase de grupos daquela edição, sendo o principal goleador do time na competição. Seus gols ajudaram o clube a manter viva a esperança de classificação, mesmo em um grupo considerado difícil.

Apesar da eliminação precoce, Wallyson teve atuações destacadas e mostrou faro de gol, sobretudo nas partidas contra Deportivo Quito (pela fase preliminar) e San Lorenzo. Seus gols foram os pontos altos de uma campanha que, embora curta, teve momentos de intensidade e emoção.