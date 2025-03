Imprensa argentina analisa Botafogo na Libertadores: ‘Dos brasileiros é o mais fraco’

Depois do sorteio da Libertadores, realizado na última segunda-feira (17), a imprensa argentina analisou os grupos definidos, citou a dificuldade dos confrontos, e apontou o Botafogo, atual campeão da competição, como o adversário mais fraco entre as equipes brasileiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Adversário do Botafogo na Libertadores tem investimento revolucionário no futebol do país

O Glorioso integra o Grupo A com Estudiantes (ARG), Universidad del Chile (CHI) e o Carabobo (VEN). Mas, apesar de chegar nesta temporada como o atual campeão da América, a imprensa argentina não encara o Alvinegro como favorito.

– É um momento chave aproveitar como está o futebol brasileiro. Estudiantes de La Plata no grupo do Botafogo. Não é ruim. Dos brasileiros é o mais fraco.

continua após a publicidade

Durante análise dos grupos em um programa esportivo, os jornalistas avaliaram o Grupo E, do Racing, como o mais difícil. Apesar de apontarem a dificuldade no confronto contra o Fortaleza, os jornalistas apontaram a equipe argentina como favorita para ganhar a competição continental nesta temporada.

– Fortaleza no grupo do Racing. Está ficando complicado para o Racing, mas estamos falando de um argentino que vem eliminando um brasileiro após o outro. Para mim, esse é o grupo da morte. Mas, o favorito é o Racing, o favorito, inclusive, para ganhar a Copa. Fortaleza é uma viagem longa, muita umidade, vimos o Boca Juniors contra o Fortaleza e eles mal levantam a perna. Para mim, é o grupo mais difícil.

continua após a publicidade

Em contraponto, o debate seguiu e o grupo do Internacional e Bahia foi apontado como o grupo mais difícil dessa fase.

– O grupo da morte, para mim, é o Grupo F, com Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Nesse não tem jogo fácil.

Em um consenso, a imprensa acredita que o Estudiantes caiu em um grupo fácil, e que tem capacidade de avançar na competição. Para eles, o Glorioso não é o bicho-papão dessa edição, tendo perdido força em 2025.

– Estudiantes, Botafogo, Universidad del Chile e Carabobo, esse é um grupo facílimo. Na Libertadores não tem jogo fácil, mas é um grupo para se classificar (o Estudiantes). Hoje, o Botafogo é o brasileiro mais fácil. A visita em Santiago do Chile não será simples, e veremos em que circunstâncias na Venezuela com o Carabobo. Mas, o Botafogo me parece 50/50, perdeu muito potencial que tinha.

A derrota na decisão da Recopa Sul-Americana repercutiu entre os hermanos. Por ter vencido o Botafogo por 4 a 0, no agregado, o Racing despontou, na opinião dos argentinos, como o favorito para ganhar a Libertadores, assim como Flamengo e Palmeiras.

– Os brasileiros não me assustam mais como antes. O Racing já teve que jogar com quase todos os brasileiros e, na verdade, foi muito bem. Foram campeões da Sul-Americana, não é? Jogou contra o Cruzeiro, jogou contra o Corinthians, e passou por cima do Botafogo. Botafogo perdeu por 2 a 0 no El Cilindro, perdeu no Rio de Janeiro e poderia ter perdido por mais.

➡️ Botafogo na Libertadores: datas, horários e onde assistir aos jogos

Apesar de não ter começado bem a temporada, o Alvinegro projeta dar a volta por cima com o novo técnico Renato Paiva. Com cerca de um mês de preparação, o Botafogo entra em campo contra o Palmeiras, no domingo (30), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e encara o Universidad del Chile, em Santiago, no dia 2 de abril, para a estreia na Libertadores.