Conheça os adversários do Botafogo na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo já sabe os seus primeiros adversários na Copa Libertadores 2025. Em sorteio, realizado nesta segunda-feira (17), ficou definido que o atual campeão da América vai enfrentar o Estudiantes (ARG), Universidad del Chile (CHI) e o Carabobo (VEN), no Grupo A da fase de grupos da competição continental.

A primeira rodada será contra o Universidad del Chile, no Estádio Nacional del Chile, em Santiago, na quinta-feira, 2 de abril. Em seguida, o Glorioso encara o Carabobo, da Venezuela, no Nilton Santos, e viaja para La Plata, na terceira rodada. Os jogos desta fase vão ser disputados de 2 de abril a 28 de maio. Apesar de encarar equipes tradicionais no torneio, o Lance! detalha quem são os primeiros adversários do Alvinegro:

Universidad del Chile

Depois de ter ficado fora da edição anterior, o Universidad del Chile se classificou para a Libertadores 2025 ao ser vice-campeão chileno na última temporada. A equipe já chegou quatro vezes às semifinais da competição, sendo a última em 2012.

No campeonato nacional, o time de Santiago é o atual sexto colocado, com sete pontos. Em quatro jogos, são duas vitórias, um empate e uma derrota. Dentro de campo, o time é liderado pelo experiente Charles Aránguiz, que teve duas passagens pelo Internacional.

Estudiantes

Tetra campeão da Libertadores, o Estudiantes soma 17 participações no torneio internacional, e é o atual campeão da Copa da Liga da Argentina, confirmando a vaga para esta edição. Na última temporada, a equipe ficou pelo caminho na fase de grupos.

Em 2025, a equipe argentina é o atual quinto colocado do Grupo A no campeonato de Apertura da Argentina. Em 10 jogos, são cinco vitórias, quatro empates e uma derrota, com 19 pontos conquistados.

O time comandado por Eduardo Domínguez, conta com jogadores conhecidos do torcedor brasileiro: o volante Gabriel Neves e o atacante Lucas Alario tiveram passagens apagadas pelo Brasil, defendendo São Paulo e Internacional, respectivamente.

Carabobo

O azarão da chave é o Carabobo, vice-campeão venezuelano em 2024. A equipe vai para sua quinta participação em Libertadores, mas pela primeira vez disputa a fase de grupos. A equipe é sediada na cidade de Valência, sem o problema da altitude.

Com pouca tradição na Libertadores, a equipe comandada por Diego Merino não tem atletas conhecidos no seu elenco. Na atual temporada, Carabobo ocupa a quarta posição do campeonato vezenuelano, mas está empatado em números de pontos com La Guaira, Táchira e Universidad Central, todos com 15 pontos.

Os jogos do Botafogo

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

Veja as datas da Libertadores

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro (previsão)

Na última edição, o Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e conquistou o título inédito da Libertadores 2024. A final foi a sexta edição em que brasileiros se enfrentaram na decisão do torneio. Agora, a equipe comandada por Renato Paiva busca o bicampeonato.