CEO do Botafogo brinca sobre forma física de atleta e alfineta clubes brasileiros

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, foi um dos representantes da diretoria do Glorioso na apresentação da parceria com a VBet (patrocinadora master). Durante a sua fala na cerimônia, o dirigente fez uma brincadeira sobre a forma física de Patrick de Paula, jogador que estava presente no evento.

- Está fininho e vai voar esse ano. Vai ver o que estou falando, esse é o ano do Patrick. E começou naquele jantar, naquele dia com o seu pai. Então, eu tenho um carinho muito grande por aquele momento, por conhecer você, conhecer seu pai - brincou Thairo.

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, durante a brincadeira (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

Indireta do CEO do Botafogo para rivais no futebol brasileiro

Além de enaltecer a parceria do Botafogo com a VBet (o maior patrocínio da história do clube), Thairo Arruado aproveitou para provocar os rivais do Glorioso no cenário nacional, afirmando que clubes do futebol brasileiro mentem sobre os valores dos patrocínios.

- Vou falar para todo mundo entender em claro e bom tom. Sabe esses rankings de patrocinadores que existem na internet? É tudo mentira! Os clubes do Brasil mentem os números para falar que são os maiores. Não são. O Botafogo com a VBet é top-5 do Brasil, com total segurança. Esses rankings que têm por aí não valem nada, o que vale é o contrato assinado - alfinetou.

Botafogo na lista de maiores patrocínios master dos clubes do Brasileirão 2025:

Flamengo - Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians - Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões fixos por ano podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato)

Vasco - Betfair (R$ 70 milhões por ano)

Botafogo - Vbet - (R$ 55 milhões)

São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)