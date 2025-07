Sob olhares de Davide Ancelotti, Botafogo e Flamengo empatam pelo Brasileirão sub-20

Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 2 a 2 nesta quinta-feira (10), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20. Matheus Gonçalves marcou duas vezes para o Rubro-Negro, e Kayque e Ruan Sacramento fizeram os gols do Glorioso. Com o resultado, o Flamengo chega a 27 pontos e assume a sexta colocação do campeonato, enquanto o Botafogo tem 23 pontos, em décimo. O jogo teve a presença de Davide Ancelotti, novo técnico do Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo sub-20 x Botafogo sub-20: como foi o jogo?

O primeiro tempo no Estádio Luso-Brasileiro foi marcado pelo equilíbrio. Após um início de estudo entre as equipes, o Botafogo passou a controlar mais o jogo e abriu o placar com Kayque, fuzilando de primeira após escorada de Januário aos 17 minutos. Mesmo em vantagem, o time alvinegro seguiu no ataque e criou outras boas oportunidades.

Apesar da pressão alvinegra, o Flamengo respondeu aos 36 minutos com um belo gol de Matheus Gonçalves, que arrancou em velocidade e acertou um chute forte da entrada da área para empatar. Antes do intervalo, Lorran, pelo lado rubro-negro, e Yarlen, pelo Botafogo, ainda levaram perigo, mas o placar se manteve inalterado até o fim da primeira etapa.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Fla começou o segundo tempo melhor e logo foi recompensado. Lorran chapelou no início da jogada, protegeu a bola e escorou para Matheus Gonçalves, que invadiu a área, cortou para a esquerda e acertou o ângulo do goleiro Rhyan Luca.

O Rubro-Negro seguiu dominando as ações e a posse de bola, mas sem grandes chances. Já aos 34', o Botafogo aproveitou a oportunidade que teve. Kauan Toledo recebeu nas costas da marcação e cruzou para o meio da área, encontrando Ruan Sacramento para empatar a partida no primeiro toque de bola.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira (14) e recebe o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão sub-20. Já o Botafogo visita o Bahia na quarta-feira (16), também pelo Campeonato Brasileiro da categoria.