A Botafogo TV publicou imagens do primeiro treino de Davide Ancelotti. Nos comentários, uma verdadeira invasão alvinegra. Torcedores elogiaram a energia e vibração do time, demonstrando entusiasmo com o início de trabalho do sucessor do técnico da Seleção Brasileira. Confira;

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

➡️ Textor explica saída do técnico Renato Paiva do Botafogo: ‘Quebrou os próprios princípios’

📺Primeiro treino sob comando do novo técnico

⭐A chegada de Davide Ancelotti no Botafogo

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (8) a contratação de Davide Ancelotti, de 35 anos, como novo técnico para a sequência da temporada. O italiano, filho de Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira, assume o lugar de Renato Paiva, demitido após a participação Mundial de Clubes da Fifa.

A diretoria do Botafogo acredita que o italiano é o perfil ideal para implementar o que eles chamam de "Botafogo Way", uma filosofia de jogo ofensivo e moderno que o clube tem buscado consolidar desde a transição para SAF.

continua após a publicidade

🧠Comissão técnica

Davide Ancelotti assinou com o Glorioso até o fim de 2026 e chega com nova comissão técnica. Junto ao treinador, chegam também dois assistentes. O espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Além deles, também se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra.