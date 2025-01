Vivendo grande momento no futebol europeu, o goleiro Lucas Perri novamente foi o grande nome do Lyon na Ligue 1. No último sábado, o arqueiro brasileiro foi decisivo na vitória por 1 a 0 contra o Montpellier.

O brasileiro fez seis defesas, sendo duas em finalizações na área, com 100% de bolas defendidas e recebeu a maior nota Sofascore da partida, com 8.1. Após o apito final, o jogador foi premiado como o melhor em campo pela torcida do Lyon.

- Foi um jogo difícil, porque todas as equipas que vêm jogar contra nós aqui adotam um jogo mais defensivo. Então tivemos que ter paciência e o gol finalmente chegou no final da partida. Esta é uma lição para nós: devemos lutar até o fim. Fico sempre feliz em fazer defesas para ajudar a equipe, mas o mais importante é que a equipe venceu. Estou muito feliz por ter contribuído para esta vitória - disse Lucas Perri, às mídias oficiais do clube.

Lucas Perri foi eleito melhor jogador contra o Montpellier, pela Ligue1 - Foto: Divulgação/Lyon

Revelado pelo São Paulo e com passagem de destaque pelo Botafogo, em 2023, inclusive com convocação à seleção brasileira pelo técnico interino Fernando Diniz, Lucas Perri assumiu a titularidade do Lyon no início desta temporada de 2024/25. O goleiro é o segundo no ranking de mais jogos sem sofrer gols, com seis, atrás apenas de Brice Samba, do Lens, com sete.

- Começar o ano com uma vitória foi fundamental, porque nos dará confiança. Esta noite não foi perfeito, mas o mais importante é que vencemos e saímos com os três pontos - completou.

Com 28 pontos, o Lyon subiu para a quinta colocação. A equipe volta a campo no próximo sábado (11) diante do Brest, às 13h (de Brasília), pela 17ª rodada da Ligue 1.