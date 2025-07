Jordan Barrera projeta passagem pelo Botafogo: ‘Fazer história’

Novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada, o meia Jordan Barrera, de 19 anos, já falou como jogador do Glorioso. O agora ex-Junior Barranquilla destacou o tamanho do desafio e projetou sucesso com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Textor explica demissão de Renato Paiva

➡️Botafogo faz proposta por Luis Guilherme, do West Ham

O Botafogo comprou Barrera como grande aposta. O jovem é aguardado no Rio de Janeiro já nos próximos dias para exames médicos e assinatura de contrato válido até o 2029.

- Vou mostrar o meu futebol e agora estou pensando em todos os novos desafios que virão, em conseguir fazer as coisas bem. Primeiro, passo a passo: adaptar-me primeiro, depois dar o meu melhor e, com a ajuda de Deus, poder fazer história e ser amado pela torcida do Botafogo - disse, entrevista à "Red Macondo".

continua após a publicidade

Jordan Barrera é o camisa dez da seleção sub-20 da Colômbia e foi um dos destaques da última edição do Sul-Americano da categoria. Ele também atua pelo lado direito do gramado, um dos focos da SAF na janela de transferências.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- É um passo grande (chegar ao Botafogo) e um tanto difícil. É um desafio, como tudo. Como o Lucho (Luis Díaz) fez uma vez e tantos outros jogadores. Agora, mais do que tudo, sabendo que Deus está à minha frente, vou lutar a batalha, aprender, assumir novos desafios, continuar sendo o que me trouxe até aqui, continuar jogando meu futebol, um jogo alegre, e continuar curtindo e dando o meu melhor para que eu possa chegar logo à Europa.