Torcedores do Botafogo ficam na bronca com possível ida de Tiquinho ao Santos

Torcedores do Botafogo se manifestaram contra uma possível negociação com o Santos envolvendo o atacante Tiquinho Soares. Segundo o "ge", o jogador foi incluído na transferência do zagueiro Jair ao clube carioca. Os alvinegros se revoltaram com a situação nas redes sociais.

De acordo com o portal, além da cessão de Tiquinho Soares, o Botafogo deve pagar 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) ao Santos. Aos 33 anos, o atacante foi um dos principais nomes do clube carioca em 2023, mas perdeu a posição de titular para Igor Jesus no ano passado.

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais: