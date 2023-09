Contra o Flamengo, saiu perdendo com gol contra de Marlon Freitas no primeiro minuto, mas conseguiu o empate ainda nos 45 minutos iniciais com Vitor Sá. No segundo tempo, Bruno Henrique acertou lindo chute de fora da área, marcando o gol de desempate do Rubro-Negro. Apesar da pressão nos lances finais, o Botafogo não conseguiu marcar e conheceu sua primeira derrota no Brasileirão.