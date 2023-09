Além da eliminação na competição continental, com as duas derrotas consecutivas no Brasileirão para Flamengo e Atlético-MG, respectivamente, o Botafogo viu a distância para o vice-líder Palmeiras cair para apenas sete pontos. O desempenho abaixo do normal nos últimos jogos preocupa para o restante do campeonato principalmente porque o Glorioso ainda terá confrontos diretos com Grêmio, Palmeiras e Fluminense, equipes que seguem em seu retrovisor na tabela de classificação.