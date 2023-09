O Botafogo começou mais ligado na partida, com maior posse de bola e dominando as principais ações, enquanto o Atlético-MG iniciou com mais dificuldades de sair com a bola e chegar à área dos visitantes. Ao decorrer do primeiro tempo, o Galo conseguiu equilibrar o jogo e tirar o conforto dos donos da casa. Apesar do equilíbrio, os dois times tiveram pouquíssimas chances claras de gol na etapa inicial, que terminou sem gols na Arena MRV.