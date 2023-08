O Botafogo voltou do intervalo mais impetuoso. Mateo Ponte foi acionado, mas bateu rasteiro e permitiu defesa de Bologna. Lucas Fernandes também fez cruzamento no limite para Gabriel Pires, e Bologna se desdobrou para salvar. Porém, em noite pouquíssimo inspirada de Matías Segovia, o poderio ofensivo botafoguense foi se esvaindo e permitindo avanços do Defensa Y Justicia. Togni engatou contra-ataque e Gatito Fernández saiu para evitar a conclusão de Solari. De tanto rondar a área, a equipe argentina chegou ao segundo gol. Após um vacilo pela direita, Soto teve espaço para cruzar. Nicolás Fernández se antecipou a Cuesta e Marçal e deu cabeçada fulminante aos 26. Em desvantagem, os botafoguenses foram à frente e, aos trancos e barrancos, viram Cuesta assustar e Gabriel Pires exigir Bologna. Afoita, a equipe de Bruno Lage continuava a desperdiçar ataques. Janderson cruzou e Mateo Ponte chegou atrasado. Cuesta cruzou e Marçal cabeceou por cima do travessão. Tchê Tchê ainda chutou por cima do travessão.