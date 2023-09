- O Botafogo vai brigar até o final do campeonato, e estou aqui em respeito à comissão técnica e aos jogadores pois estamos cansados disso. É triste porque os clubes têm reclamado quando acontece alguma coisa, eles vão à CBF e a gente vê que nada acontece. A gente não vai aceitar isso, vamos reclamar e fazer o que for preciso apesar de que não vemos nenhum resultado das reclamações. Não estou justificando nenhuma derrota. É questão de um desrespeito com os profissionais que participam do Campeonato Brasileiro. O que vimos hoje foi lamentável. Ficam aqui as palavras do Botafogo - concluiu.