Botafogo vive crise e iguala número de derrotas de 2024

Um cenário de crise que parecia impossível, mas só vai aumentando com o passar dos jogos. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o conturbado Botafogo de 2025 já igualou o número de derrotas do último ano: são 13 com apenas 22 jogos disputados - a última delas foi para o Estudiantes (ARG), pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Na atual temporada, uma tragédia quanto a planejamento esportivo e organização. O Alvinegro soma duas derrotas na Libertadores, duas no Campeonato Brasileiro, duas na Recopa Sul-Americana, duas na Supercopa do Brasil e seis no Campeonato Carioca - a última disputada em sua maioria com elenco alternativo.

Botafogo vive crise sem conseguir engrenar com Renato Paiva (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O aproveitamento no ano é de cerca de 32%. Além disso, foram seis vitórias e três empates com 18 gols marcados e 25 sofridos. Um Botafogo que abandonou sua identidade vencedora e competitiva apresentada sob o comando de Artur Jorge.

continua após a publicidade

Análise: Botafogo perde o encanto, e o próprio time sabe disso

Com Renato Paiva, são duas vitórias em oito compromissos e aproveitamento de 33%. O Botafogo de 2025, com o português, sequer marcou em jogos como visitante e vem sofrendo com o clima criado para a sequência do trabalho.

Derrotas do Botafogo em 2024

Boavista 1×0 Botafogo – Carioca

Flamengo 1×0 Botafogo – Carioca

Botafogo 2×4 Vasco – Carioca

Botafogo 1×3 Junior Barranquilla – Libertadores

LDU 1×0 Botafogo – Libertadores

Cruzeiro 3×2 Botafogo – Brasileiro

Botafogo 1×2 Bahia – Brasileiro

Criciúma 2×1 Botafogo – Libertadores

Botafogo 0x3 Cruzeiro – Brasileiro

Bahia 1×0 Botafogo – Copa do Brasil

Juventude 3×2 Botafogo – Brasileiro

Peñarol 3×1 Botafogo – Libertadores

Botafogo 0x3 Pachuca – Intercontinental

continua após a publicidade

Derrotas do Botafogo em 2025

Botafogo 1×2 Maricá – Carioca

Sampaio Corrêa 2×1 Botafogo – Carioca

Botafogo 1×2 Volta Redonda – Carioca

Botafogo 1×3 Flamengo – Supercopa do Brasil

Botafogo 0x2 Madureira – Carioca

Flamengo 1×0 Botafogo – Carioca

Racing 2×0 Botafogo – Recopa

Vasco 1×0 Botafogo – Carioca

Botafogo 0x2 Racing – Recopa

Universidad de Chile 1×0 Botafogo – Libertadores

Red Bull Bragantino 1×0 Botafogo – Brasileiro

Atlético-MG 1×0 Botafogo – Brasileiro

Estudiantes 1×0 Botafogo – Libertadores