Torcedores do Lyon citam o Botafogo em protesto na França; veja

O Groupama OL Training Center, Centro de Treinamento do Lyon, da França, amanheceu nesta quinta-feira (24) com protestos. Torcedores do clube gerido por John Textor, também dono da SAF do Botafogo, estenderam uma faixa questionando o atual cenário da Eagle Football, holding administrada pelo empresário estadunidense.

- Do orgulho à vergonha, quatro lutas pelo pódio. Sem dinheiro no final da temporada, Molenbeek? Botafogo? Lyon? Quem será o otário? - questionou o grupo de torcedores do Lyon.

Faixa de torcedores do Lyon em protesto contra John Textor (Foto: Reprodução)

A Eagle Football comanda o Lyon desde o fim de 2022 e vem tentando reerguer uma das principais forças do futebol francês. No entanto, a gestão encontra dificuldade com prejuízo financeiro avaliado em cerca de R$ 725 milhões e situação delicada. O clube corre risco de rebaixamento após decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

John Textor vive em 2025 um período de preocupação. Além do péssimo momento do Botafogo e as finanças desequilibradas do Lyon, o RWD Molenbeek, braço da Eagle Football na Bélgica, tinha acesso encaminhado à elite precisando de uma vitória nas últimas três rodadas, mas somou apenas um ponto e foi para os playoffs.

Relembre os problemas de gestão do Lyon

A crise financeira começou a ser exposta em novembro de 2024, quando a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) proibiu o Lyon de contratar novos jogadores na janela de inverno (dezembro e janeiro). Isso se deu pela identificação de inconsistências em garantias financeiras do grupo, com déficit de 25,7 milhões de euros (R$ 157 milhões) à época e dívida de cerca de 500 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões).

Junto a isso, a liderança da Liga Francesa decidiu por decretar o rebaixamento ao fim da temporada caso a situação financeira não melhore. Segundo o relatório contábil da Eagle Football, o Lyon tem 78 milhões de euros negativos, além do valor de 46,7 milhões de euros negativos no superávit em 2024. Os ganhos com negociações de jogadores caíram em 70%,5%, de 78,3 milhões de euros em 2023 para 23,2 milhões no ano seguinte.

Resultado esportivo pode ajudar

A classificação para a Champions League pode salvar o Lyon. Com a vaga no torneio continental, cada clube recebe 18,62 milhões de euros pela participação na fase de grupos. Atualmente, a equipe comandada por Paulo Fonseca está em sexto na Ligue 1, com 51 pontos, dois atrás do Lille, quarto, atualmente indo aos playoffs de classificação. O Monaco, terceiro colocado com 54 somados, é dono da última vaga direta a quatro rodadas do fim.

Na última semana, torcedores do Lyon viveram dramas na Inglaterra pelas quartas de final da Europa League. Vencendo por 4 a 2 na prorrogação, a equipe, com um a menos em campo, acabou cedendo a virada ao Manchester United dentro de Old Trafford e se despediu da competição.