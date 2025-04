Pedro Certezas lista técnicos para substituir Renato Paiva no Botafogo; veja

Em má fase na temporada, o Botafogo perdeu para o Estudiantes na Libertadores e se complicou no Grupo A da competição. Após a derrota na Argentina, o influenciador Pedro Certezas fez uma lista de técnicos para substituir Renato Paiva no clube. O torcedor do Alvinegro sugeriu Luis Castro e Fernando Diniz, mas também ironizou ao citar outros nomes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Botafogo está na terceira posição do Grupo A da Libertadores, com três pontos. A Universidad de Chile lidera com sete pontos, seguida pelo Estudiantes, enquanto o Carabobo é o lanterna, com apenas um. No Brasileirão, o atual campeão é apenas o 15° colocado, com cinco pontos. No sábado (26), o Alvinegro tem clássico contra o Fluminense, às 21h.

Como foi Estudiantes x Botafogo?

Apesar de estarem empatados na tabela de classificação, e de serem adversários diretos por uma vaga nas oitavas, Botafogo e Estudiantes entraram em campo de maneira distinta: os argentinos ocupavam os espaços no campo ofensivo, enquanto o time brasileiro buscava explorar os contragolpes. O problema é que a equipe de Renato Paiva era pouco perigosa, com as jogadas morrendo nos pés de Artur ou de Alex Telles. Igor Jesus, por sua vez, mal era acionado.

Mesmo com maior volume de jogo, o Estudiantes também levava pouco perigo. Medina era voluntarioso, e Carrillo, participativo. Faltava ao time, porém, refinamento nas jogadas e nas finalizações — e isso que foram 12 no primeiro tempo. Ainda assim, Carrillo conseguiu abrir o marcador aos 38. Contou, para tanto, com uma ajuda providencial do goleiro John; o atacante chutou de fora da área, a bola desviou em Gregore e chegava já sem força, mas ela tomou efeito em frente a John e entrou no canto esquerdo. Falha do goleiro, e gol argentino.

Como nada dera certo, Renato Paiva voltou para o segundo tempo com uma mudança: Matheus Martins entrou na vaga de Patrick de Paula, e o time melhorou. Com saídas rápidas ao ataque, e com Savarino finalmente aparecendo para o jogo, o Botafogo deu a impressão de que conseguiria buscar o empate. Aos 22, o venezuelano acertou o travessão. Aos 37, Matheus Martins bateu forte para defesa de Mansilla. Mas ficaria nisso. O resultado final seria mesmo a vitória dos argentinos.

