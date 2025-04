Preterido por outas comissões técnicas desde sua chegada, Patrick de Paula virou homem de confiança de Renato Paiva no Botafogo em 2025. Volante de origem, o camisa seis do Glorioso foi escalado mais uma vez como meia de criação na derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, na última quarta-feira (23), na Argentina, e avaliou o momento de oportunidades.

A alta minutagem ao jogador, comprado em 2022 e que pouco havia sido utilizado até então, é um projeto da SAF de recuperação do ativo. Paiva indicou que gostaria de contar com Patrick ao longo da temporada, e o meio-campista, ainda que longe do ideal, vai conquistando o carinho do "professor" a cada dia.

- Sou mais um. Como eu venho falando em todas as minhas entrevistas, eu visto a camisa do Botafogo para ajudar o Botafogo, para somar. Eu sou mais um. Então, é isso, eu me dedico a cada dia, me dedico todos os dias para estar no meu melhor nível, na minha melhor versão, com a ajuda dos meus companheiros. Eu estou dentro do campo, se estou jogando é porque tem algum mérito meu também. Estou me dedicando, estou trabalhando - disse Patrick, após a derrota para o Estudiantes, na zona mista do Estádio Jorge Luis Hirschi.

- Eu me esforço bastante, jogando de meia, de volante, ou onde for, para ajudar o clube também. É seguir evoluindo e seguir por frente, porque sábado já tem outra batalha. É estar bem psicologicamente e fisicamente para poder dar resultado para o clube - completou Patrick de Paula.

Na Libertadores, o Botafogo se complicou no Grupo A com apenas três pontos somados de nove disputados - lidera a chave a Universidad de Chile, com sete, seguida do Estudiantes, com seis. O Glorioso volta a campo no sábado (26), contra o Fluminense, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.