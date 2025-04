Análise: Botafogo perde o encanto, e o próprio time sabe disso

Se é verdade que o goleiro John falhou no gol que deu a vitória ao Estudiantes sobre o Botafogo nessa quarta-feira (23), também é verdade que o alvinegro carioca fez pouco ou quase nada para não sair de La Plata derrotado. O time de Renato Paiva foi mais uma vez um agrupamento de jogadores sem inspiração, que parece ter medo do gol. Volta para o Brasil com a mesma terceira colocação na Libertadores de quando chegou à Argentina, mas agora a três pontos da zona de classificação e com um jogo a menos por disputar.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação da Taça Libertadores

Mas a derrota não foi um caso isolado. O Botafogo de 2025 não lembra em nada aquele time que encantou seus torcedores, e mesmo os de outros clubes, no segundo semestre do ano passado. À exceção é Savarino, que segue jogando o fino da bola.

Estatísticas do Sofascore mostram que o Botafogo tem o pior aproveitamento entre todos os 20 clubes da Série A nesta temporada. São apenas seis vitórias em 22 jogos, com, atenção, 13 derrotas. O time marcou 18 gols e sofreu 25. Somando Brasileirão e Libertadores, lá se vão quatro jogos sem vencer.

continua após a publicidade

Líder do Botafogo desabafa, e atacante fala em ter 'mais alegria'

Ao final da partida em La Plata, o zagueiro Alexander Barboza desabafou. Apontou “erros que estão nos custando jogos” e se disse “muito chateado, muito triste” com os resultados. Quando uma das principais lideranças da equipe dá uma declaração pública dessas, fica claro que há uma crise de confiança.

Igor Jesus também foi ao microfone para lamentar. E disse que o técnico Renato Paiva tem pedido que o Botafogo jogue com mais “alegria”. “Isso é uma das coisas que o treinador vem pegando bastante no pé”, revelou o atacante.

continua após a publicidade

Alegria essa que está sumindo também das arquibancadas. O público tem sido diminuto no Nilton Santos quando o Botafogo joga em casa, e a impaciência tem se notado cada vez mais cedo entre os torcedores. Nas redes sociais, o volume de críticas ao time e, principalmente, ao treinador, é muito maior do que as demonstrações de orgulho de uma torcida que é a atual campeã da América e brasileira.

John Textor disse que o ano do Botafogo começaria mais tarde. Do jeito que está, corre o risco agora de terminar mais cedo.