Botafogo terá desfalque importante para confronto contra o Athletico-PR

Junior Santos jogador do Botafogo durante partida contra o Athletico-PR no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 20:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Artilheiro do Botafogo na temporada, o atacante Júnior Santos não estará entre os relacionados para o confronto contra o Athletico-PR, na tarde deste sábado (5), às 16h30, na Ligga Arena. A informação, dada em primeira mão pelo canal do Thiago Franklin, foi confirmada pelo Lance!.

▶️ Maiores contratações do Botafogo na história

▶️ Botafogo atinge marca histórica com convocados para a Data Fifa

Mesmo sem lesão, a comissão técnica do Glorioso optou por preservar o jogador, principalmente por conta do gramado pesado da casa do Furacão.

Júnior Santos voltou a atuar pelo Botafogo no último sábado, no empate com o Grêmio, em Brasília, depois de dois meses afastado por conta de uma fratura na tíbia.

Apesar disso, o Glorioso terá o lateral-esquerdo Cuiabano à disposição. O jogador não entra em campo desde o duelo contra o Fortaleza, no dia 31/08.

Confira a provável escalação:

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Se vencer o Furacão em Curitiba, o Glorioso pode quebrar uma escrita de 16 anos sem vencer o clube rubro-negro fora de casa. O Botafogo é o terceiro 'melhor visitante' do campeonato, enquanto o Athletico-PR não vence na Arena desde 13 de junho.