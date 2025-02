Em meio à disputa do Campeonato Carioca, o Botafogo divide a atenção com a disputa de mais um título na temporada. No dia 20 de fevereiro, a equipe comandada por Carlos Leiria entra em campo contra o Racing, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Porém, o técnico terá desfalques de titulares para o duelo.

O principal deles será a ausência do volante Gregore. A Conmebol divulgou a lista de jogadores que cumprem suspensão na competição, e nela, consta o nome do jogador.

O motivo da ausência é expulsão do volante alvinegro nos primeiros minutos da final da Libertadores, contra o Atlético-MG, em Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com a suspensão, Danilo Barbosa ou Allan devem ir a campo entre os 11 iniciais no duelo fora de casa.

O jogador de 30 anos chegou ao Alvinegro no início de 2024 e se tornou um dos pilares da equipe campeã da Libertadores e Brasileirão. Desde então, foram 59 jogos pelo Botafogo, com três gols e duas assistências, sendo titular absoluto da posição.

Gregore terá que cumprir a suspensão no jogo de ida, no próximo dia 20, no Estádio El Cilindro. Ele está liberado para atuar na partida de volta, dia 27, no Nilton Santos.

Com o time titular, o Glorioso encara o Flamengo na próxima quarta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), para dar início à sequência decisiva pelos primeiros títulos da temporada. Bastos e Artur, substituídos durante a partida contra o Nova Iguaçu, devem ser desfalques no duelo.

