CPI das Apostas confirma pix a Luiz Henrique, ex-Botafogo

As investigações da CPI das Apostas ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (10). A Comissão vai pedir o indiciamento de três pessoas, entre elas, o tio do jogador Lucas Paquetá, Bruno Tolentino. Em relatório divulgado, foi confirmado um pix recebido pelo atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, em fevereiro de 2023.

O Relatório Final vai pedir indiciamento de Bruno Tolentino. Escutado pela comissão no Senado em outubro de 2024, ele realizou apostas combinadas para que o atacante, atualmente no Zenit, e Lucas Paquetá fossem advertidos com cartão amarelo em compromissos das ligas espanhola e inglesa.

O caso de Luiz Henrique aconteceu cerca de um anos antes do jogador voltar ao futebol brasileiro e ser anunciado pelo Botafogo. O jogador recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, dias depois de receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol.

A CPI chegou a discutir sobre a inclusão do atacante na lista, mas decidiu por não indiciá-lo. Assim, o jogador segue livre das acusações.

Familiar de Paquetá pode ser indiciado em caso de manipulação

Tolentino tinha sido perguntado sobre uma transição bancária suspeita para o atleta, e de acordo com o portal UOL, ele realizou transferências de R$ 40 mil ao ex-atacante do Glorioso. Questionado durante a CPI, o tio de Lucas Paquetá se manteve em silêncio e respondeu apenas à pergunta realizada por Jorge Kajuru (PSB/GO).

O pedido de indiciamento será encaminhado ao Ministério Público Federal, que decidirá se levará a sugestão da CPI adiante. O crime cometido por Tolentino se enquadra no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, que versa sobre prometer ou dar vantagem com o fim de adulterar o resultado de uma competição esportiva, e tem pena que varia entre dois a seis anos de prisão.

