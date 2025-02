Regulamento do Carioca impede estreia de reforço do Botafogo contra o Flamengo

O Botafogo anunciou o atacante Rwan Cruz, na última sexta-feira (7), como o quarto reforço desta janela de transferências. Porém, apesar de já estar regularizado e disponível para entrar em campo com a camisa alvinegra, o jogador não poderá fazer a sua estreia nesta quarta-feira (12), no clássico contra o Flamengo.

Isso porque a partida contra o rival é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca, em jogo adiado por conta da Supercopa do Brasil, entre os cariocas, no dia 2 de fevereiro. Na ocasião, o atacante, que estava no Ludogorets, da Bulgária, ainda não havia acertado com o Glorioso.

O regulamento da competição diz que “somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada”. A rodada em questão começou no dia 1º de fevereiro, ou seja, o jogador deveria ter sido inscrito no dia 30 de janeiro, quando ainda nem havia sido contratado.

Apesar de ter sua estreia adiada, o jogador estará disponível para a rodada seguinte, contra o Boavista, no próximo sábado (15), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. Rwan Cruz deve ser opção para o ataque do Glorioso, que deve ter o desfalque de Arthur, que sentiu o músculo posterior na partida contra o Nova Iguaçu na última semana.

Com passagens por Vasco e Santos no futebol brasileiro, o Botafogo adquiriu 100% do passe do atacante por 8 milhões de euros, cerca de R$ 47,8 milhões, em contrato válido por quatro anos. Pelo Ludogorets, Rwan Cruz atuou por 81 jogos, marcou 28 gols e deu 11 assistências. Além disso, conquistou a Liga Bulgária 2023/24 e a Supertaça da Bulgária em 2023.

Com o time titular, o Glorioso encara o Flamengo na próxima quarta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), para dar início à sequência decisiva pelos primeiros títulos da temporada. Bastos e Artur, substituídos durante a partida contra o Nova Iguaçu, devem ser desfalques no duelo.

