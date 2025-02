A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) marcou uma reunião para debater a qualidade da bola e alguns gramados do Campeonato Carioca. Jogadores, membros de comissões técnicas e representantes dos clubes, além da imprensa, foram convidados para o encontro de quinta-feira (13), na sede da entidade.

Os dois tópicos são abordados constantemente por jogadores, treinadores e torcedores dos times cariocas. O objetivo da reunião é aparar essas arestas.

Qualidade da bola do Campeonato Carioca

Filipe Luís e Rossi, do Flamengo, e Guga, do Fluminense, reclamaram da qualidade da bola do estadual. A Penalty, fornecedora do material esportivo, rebateu o treinador rubro-negro (o primeiro a se manifestar), e enalteceu a qualidade do seu produto.

- A Penalty reafirma seu compromisso com a qualidade das bolas e a alta performance necessária para atender os atletas dentro dos mais rigorosos critérios. A S11 Ecoknit segue todos os parâmetros exigidos pela FIFA, conforme o Quality Programme for Footballs, e possui o selo máximo da entidade, o FIFA Quality Pro - diz parte do texto da empresa.

Qualidade dos gramados

Mano Menezes, técnico do Fluminense, reclamou da qualidade do gramado do Maracanã após o FlaxFlu. O tricolor relatou que o campo está "muito duro".

- O gramado está muito duro, todos os jogadores estão reclamando muito. O pessoal que cuida explicou que, no início da temporada, colocaram uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso. Todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez o Thiago Silva tenha também sofrido alguma coisa - definiu.

FERJ marca reunião para tratar assuntos do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

No mesmo dia, Filipe Luís, do Rubro-Negro, classificou a situação do gramado do Maracanã como "briga eterna".

- Briga eterna. Eu entendo que é muito quente, cuidar de um gramado não deve ser fácil. Temos que pensar nos jogadores e fazer um investimento. Se tiver que trocar o gramado e fazer um investimento alto, tem que fazer. O clima aqui é extremo. Para o telespectador é um jogo mais chato, complica muito - afirmou.

Gramados de outros estádios, como do Estádio Lourival Gomes e Moça Bonita.