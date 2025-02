Depois de 15 saídas do elenco nesta temporada, o Botafogo vive um momento de recomeço depois dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, e vem sofrendo com escassez de algumas posições do elenco. Com a falta de resultados, alguns jogadores recebem uma cobrança ainda maior. Um deles é o atacante Jeffinho, que ainda não entrou em campo pelo Alvinegro em 2025.

Com a saída de Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Júnior Santos, Carlos Alberto e a lesão de Artur, sofrida no duelo contra o Nova Iguaçu, os torcedores começaram a questionar sobre a ausência do jogador de 25 anos. Questionado nas redes sociais, Jeffinho rebateu as críticas citando os títulos de 2024.

– Tô dentro de casa. Vocês não sabem de p*** nenhuma, quer contar coisa que nem sabe ainda. Chegou de jogador, po. Ano passado ninguém reclamou. Parem de comemora título, ano novo.

Veja resposta de Jeffinho

Após rebater o jogador em conversa privada, a discussão continuou nos comentários. O jogador citou que em 2024 ninguém o estava procurando, pois tinha elenco. Veja publicação:

O atacante voltou ao clube carioca no início de 2024, depois de uma passagem de duas temporadas no Lyon, da França. Apesar de ter sido um dos destaques do Campeonato Carioca, na ocasião, Jeffinho sofreu uma lesão muscular na coxa direita que o tirou dos gramados por cerca de 10 semanas. A partir daí, o jogador não conseguiu se firmar na equipe de Artur Jorge.

Recuperado da lesão, Jeffinho iniciou a temporada no dia 2 de janeiro, junto com o elenco alternativo que disputou as primeiras partidas do Campeonato Carioca, mas desde então não foi relacionado por Carlos Leiria.

Com o time titular, o Glorioso encara o Flamengo na próxima quarta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), para dar início à sequência decisiva pelos primeiros títulos da temporada. Bastos e Artur, substituídos durante a partida contra o Nova Iguaçu, devem ser desfalques no duelo.

