Botafogo se reapresenta e conta com retorno de peça importante

O Botafogo voltou aos trabalhos nesta sexta-feira (9), visando a próxima rodada do Brasileirão. Nas imagens, divulgadas pela Botafogo TV, é possível ver o lateral Marçal treinando normalmente com bola, o que indica que estará disponível para o jogo em Caxias do Sul.

Em contrapartida, Tiquinho Soares e Damián Suárez não aparecem nas filmagens e devem ficar de fora da partida. O atacante se recupera de lesão no joelho, enquanto o uruguaio pediu para deixar o Botafogo imediatamente.

Botafogo busca soluções para saída de titular absoluto

Na última terça-feira (9), o lateral-direito Damián Suárez comunicou à diretoria o seu desejo de deixar o Botafogo. O pedido deixou diretoria, elenco e torcedores surpresos, visto que o uruguaio é o titular da posição de um time que, embora tenha caído na Copa do Brasil, segue vivo na Libertadores e lidera o Campeonato Brasileiro.

Artur Jorge conta com Mateo Ponte, de 21 anos. No entanto, o português não considera o jovem pronto para ser o titular da posição. De acordo com o treinador, o lateral tem ótimas qualidades como força e velocidade, mas ainda precisa se desenvolver nos cruzamentos, passes e "inteligência tática".

O outro lateral-direito é Rafael, que retornou após longo período no departamento médico. A questão é que o jogador sofreu uma nova lesão no joelho esquerdo, em abril, e vai ficar afastado por mais alguns meses.

Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos, foi alvo de três tentativas de contratação do Botafogo. Todavia, o clube grego negou as duas primeiras propostas e sequer respondeu à terceira. O lateral grego de 22 anos foi um pedido pessoal do técnico Artur Jorge.

O jogador tem consistência defensiva e apoia bem o ataque. Além disso, o grego também pode atuar como extremo direito, fechando a linha de quatro do meio-campo.