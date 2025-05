Botafogo quer zagueiro do futebol russo; caso Wendel pode se repetir?

O Botafogo está próximo de confirmar a contratação do zagueiro Kaio Pantaleão, do Krasnodar, atual campeão russo. O defensor de 29 anos já acertou as bases salariais com o alvinegro carioca, e há um acordo bem encaminhado entre os dois clubes. Faltam apenas questões burocráticas para que a contratação seja definida, mas há otimismo que ele será reforço para a Copa do Mundo de Clubes.

O torcedor do Botafogo, porém, pode estar com um pé atrás com a negociação. Afinal, há pouco mais de uma semana, o clube informou que a contratação de Wendel, do Zenit, que era dada como definida desde janeiro, foi cancelada. O motivo foram “questões geopolíticas” — a Rússia está sob sanção econômica dos Estados Unidos por causa da invasão à Ucrânia.

Mas o “Caso Wendel” pode se repetir agora e atrapalhar a vinda de Kaio Pantaleão para o Botafogo? A resposta é não, a menos que algo mude nos próximos dias. Isso porque o que impediu a contratação de Wendel foi o fato de os donos do Zenit estarem na lista de empresários sob sanção do governo norte-americano. O mesmo não se aplica ao Krasnodar.

Kaio Pantaleão tem passagens por Athletico-PR, Ferroviária e Santa Clara, de Portugal. Nesta temporada, ele conquistou o título do Campeonato Russo, o primeiro da história do clube. O zagueiro, porém, esteve em campo por apenas 13 vezes.

Não foi só o Botafogo: Vasco também não conseguiu contratar do futebol russo

Empresas e cidadãos americanos que negociam com países sob embargo econômico imposto pelos Estados Unidos ficam sob a mira do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), vinculado ao Departamento do Tesouro, e também da Lei Magnitsky, criada ainda durante o governo de Barack Obama. Ela prevê o bloqueio de bens e contas bancárias dos envolvidos.

Vale lembrar que o dono da SAF do Botafogo é o magnata norte-americano John Textor. Assim, o empresário responde diretamente àquela legislação.

No ano passado, algo parecido aconteceu com o Vasco. No início de 2024, com o futebol do clube ainda sob a gestão da 777 Partners, o clube tentou contratar o volante Du Queiroz, que também era vinculado ao Zenit. Mas, como a empresa tem sede nos EUA, a negociação não foi adiante.