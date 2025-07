O Botafogo apresenta nesta segunda-feira (14), no Estádio Nilton Santos, Davide Ancelotti como novo treinador com contrato até o fim de 2026. Ele chega para ocupar o lugar de Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes: Acompanhe ao vivo as primeiras palavras do italiano de 35 anos:

Davide Ancelotti já trabalhou comandando o Glorioso, ainda que de forma indireta. Ele assinou a súmula da vitória por 2 a 0 sobre Vasco como auxiliar de preparador de goleiros e obteve autorização da CBF para poder ficar no gramado. Cláudio Caçapa foi o técnico no Mané Garrincha.

O novo treinador do Glorioso desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira e já assumiu os trabalhos no CT Lonier. No clássico disputado em Brasília, ele passou instruções do banco de reservas e aproveitou pausas para ajustar a equipe.

Filho de Carlo Ancelotti, Davide faz seu primeiro trabalho como técnico principal. Ele estava na comissão técnica do pai, na Seleção Brasileira, mas aceitou a oferta de John Textor e topou o desafio de lançar a nova carreira. Antes, havia sido sondado para comandar dois clubes do futebol europeu: Como, da Itália, e Rangers, da Escócia.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (16) para mais um compromisso pelo Brasileirão. A equipe recebe o Vitória às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada.