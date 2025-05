Sob os olhares de Ancelotti, Igor Jesus tem atuação de gala no Botafogo

Presente na pré-lista de convocados, Igor Jesus acabou não sendo chamado por Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil com Equador e Paraguai, no próximo mês, pelas Eliminatórias. Mas o atacante do Botafogo mostrou todo seu potencial ao novo técnico da Seleção no dia seguinte da convocação: sob os olhares atentos de Ancelotti no Nilton Santos, Igor Jesus marcou o gol da vitória sobre a Universidad de Chile e foi eleito o melhor jogador da partida.

— Estou muito feliz pela vitória, e feliz por ter sido escolhido o melhor jogador. Fizemos uma grande partida, mesmo com um a menos. Mostramos a nossa dedicação e o nosso trabalho — disse Igor Jesus logo após a vitória do Botafogo por 1 a 0.

De um dos camarotes do estádio, Carlo Ancelotti viu o jogador fazer sua melhor partida na temporada. Igor Jesus marcou o gol do Botafogo ainda no primeiro tempo, e fez a jogada e deu a assistência para aquele que seria o segundo gol da equipe, marcado por Artur. O gol, contudo, foi anulado após análise do VAR porque, no início da jogada, Igor Jesus tocou a bola com a mão.

Paiva: ausência de Igor Jesus na lista de Ancelotti é reflexo da quantidade de talentos

Após a partida, o técnico Renato Paiva foi perguntado o que diria a Ancelotti sobre Igor Jesus. Mas o técnico do Botafogo foi polido e diplomático, preferindo exaltar o próprio treinador da Seleção Brasileira.

— Eu não vou dizer nada ao Ancelotti porque não precisa, é o treinador mais vencedor do mundo. Hoje (terça) ele veio aqui exatamente para ver os jogadores. Tudo aquilo que eu disser ao meu colega Ancelotti é redundante, porque ele certamente viu com muita atenção. A partir daí, eu nunca interferiria num trabalho que não é meu, é dele — considerou Renato Paiva.

— Ele (Ancelotti) tem a grandíssima responsabilidade e dificuldade de escolher uma relação de jogadores num país que, para mim, tem a maior e melhor produção de jogadores, e da seleção mais vencedora. Acho que ele já tem problemas suficientes, ele tem olhos para ver, tem uma experiência enorme. Se eu o telefonasse, não seria para sugerir o Igor. Seria para desejar toda sorte do mundo, e que é um grande orgulho para o povo brasileiro, e para ele também, treinar essa Seleção.