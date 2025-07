Botafogo x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view), Globo (canal aberto) e SporTv (canal fechado).

O Botafogo voltou ao Brasileirão com grande destaque após campanha no Mundial de Clubes. Sob o comando extraoficialmente de Davide Ancelotti, o Fogão venceu o rival Vasco por 2 a 0. Atualmente, o Glorioso ocupa a 6ª colocação da tabela com 21 pontos, porém com um jogo atrasado em relação aos outros times.

O Vitória, por sua vez, não teve um ínicio de Brasileirão esperado. Em 13 rodadas, o Leão da Barra somou apenas 11 pontos, o que levou a equipe a estar na 17ª posição, na zona de rebaixamento. Além disso, o clube não vence há oito jogos. Nesse meio tempo, houveram derrotas que culminaram nas eliminações da Copa Sulamericana e Copa do Nordeste.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Vitória pelo Brasileirão 2025 (onde assistir, horário, escalações e local):

Botafogo x Vitória

14ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Globo (canal aberto) e SporTv (canal fechado)

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

📺 VAR: Ainda não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Vitinho, Kaio, Barboza, Telles; Gregore, M. Freitas; Artur, Montoro, Savarino e Arthur Cabral

Vitória (Técnico: Rafael Guanaes)

Arcanjo; Cáceres, Halter, Marcos, Jesus; R. Lopes, W.Oliveira; L. Braga, Matheuzinho, Osvaldo e R.Kayzer