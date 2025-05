Botafogo define prioridade e se aproxima de dois reforços; entenda cenário

O Botafogo segue ativo no mercado e negocia a contratação de dois reforços, ambos para o setor defensivo. Os zagueiros Abner, do Juventude, e Kaio Pantaleão, do Krasnonar, são alvos do clube, que prioriza nomes para a defesa neste momento. Apesar de serem jogadores da mesma posição, o Lance! apurou que a intenção do Alvinegro é contar com ambos no elenco.

O Glorioso voltou a carga pelos dois atletas nos últimos dias. Os dois são desejos antigos da equipe carioca: o defensor do clube gaúcho foi procurado pelo Fogo em abril, enquanto o jogador do time russo está no radar alvinegro desde 2022. Entenda abaixo o cenário de cada negociação.

Abner chega ao Rio nos próximos dias

Quem está mais próximo de reforçar o Botafogo é Abner. Ele chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para fazer exames e concluir a negociação. O clube de General Severiano já tem o sinal verde dos representantes do atleta e fez proposta na casa dos R$ 15 milhões ao Juventude.

Na última segunda-feira (26), o jogador não entrou em campo pela equipe de Caxias do Sul para não completar os sete jogos no Brasileirão, o que impediria uma transferência a outro time da Série A. Natural do Rio de Janeiro, o zagueiro de 21 anos passou por Bangu e América-MG antes de chegar ao Juve, clube que o revelou profissionalmente.

Abner em ação pelo Juventude; jogador deve ser um dos reforços do Botafogo na janela (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Botafogo avança por Kaio

Além de Abner, o Glorioso quer contar também com Kaio. O Alvinegro abriu conversas e apresentou proposta oficial ao Krasnodar pelo jogador, como informou o portal "Ge" na última segunda-feira (26). Desde então, o Lance! apurou que o Botafogo avançou nas negociações para contar com o defensor de 29 anos, que tem passagens por Athletico-PR, Ferroviária e Santa Clara, de Portugal.

Nesta temporada, o brasileiro conquistou o título do Campeonato Russo, o primeiro da história do clube. Contudo, entrou em campo apenas 13 vezes. Diferentemente do caso de Wendel, cujo acordo com o Glorioso foi rompido por "questões geopolíticas", não há impedimento para a contratação de Kaio. Ao contrário do Zenit, o Krasnodar não está na lista de equipes russas com sanções dos Estados Unidos, local onde será disputado o Mundial de Clubes.

