O Botafogo começou nesta quarta-feira (28) a venda de ingressos para o jogo com o Ceará, última partida do time antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. As equipes se enfrentam no Nilton Santos no dia 4 de junho, às 20h (de Brasília) em jogo adiado pela 10ª rodada do Brasileirão.

A partir da partida com o Ceará, a biometria facial será obrigatória para entrar no estádio. “O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será exclusivamente pela biometria facial. Para isso, é essencial realizar o cadastro prévio através do site botafogo.bepass.com.br”, informa o clube.

O controle biométrico com uso de reconhecimento facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas está previsto em lei federal e passa a vigorar a partir de junho em todo o País.

Ingressos Botafogo x Ceará: fique por dentro de tudo sobre a venda

Nesta quarta-feira (28), o Botafogo abriu check-in apenas para sócios do clube — e há uma ordem de preferência, a depender da modalidade. O público em geral poderá adquirir os ingressos para Botafogo x Ceará a partir de sábado (31). A venda em pontos físicos começa apenas em 2 de junho.

VALORES DOS INGRESSOS

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 100

Preto: R$ 80

Alvinegro OFF Rio: R$ 40

LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF RIO: R$ 16

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 100

Preto: R$ 80

Alvinegro OFF RIO: R$ 40

NORTE

Plano Glorioso - Grátis - Check-in

Plano Alvinegro - Grátis - Check-in

Branco: R$ 30

Preto: R$ 24

Alvinegro OFF RIO: R$ 12