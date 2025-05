A Inter de Milão, integrante do grupo E do Mundial de Clubes, encaminhou a contratação do atacante Luis Henrique, de 23 anos, revelado pelo Botafogo. Conforme informado pelo jornalista Fabrizio Romano, o atacante, que estava no Olympique de Marseille, assina com a Inter por cinco anos em uma transferência que custará 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) aos cofres do clube italiano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Reforço para a próxima temporada

A Inter, que decide a final da Champions League neste sábado (31), contra o PSG, já começa a projetar reforços para a temporada 2025/26.

Luis Henrique foi um dos destaques do Olympique na última temporada, sob o comando de Roberto De Zerbi. Em 29 jogos, o atacante marcou 7 gols e deu 6 assistências, , chamando a atenção de clubes como Bayern de Munique, Newcastle e Nottingham Forest.

continua após a publicidade

Luis Henrique teve uma breve segunda passagem via empréstimo pelo Botafogo em 2023, e agora vai disputar o Mundial de Clubes pela Inter de Milão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

No entanto, a Inter agiu rápido, superou a concorrência e já convidou o brasileiro para assistir à final da Champions como hóspede do clube, como informado pelo jornalista Florian Plettenberg.

Entenda como vai funcionar a janela de transferências criada para o Mundial de Clubes

Disponível para o Mundial de Clubes

A Inter também contará com Luis Henrique na disputa do Mundial de Clubes da FIFA, em junho, nos Estados Unidos. O atacante chega para reforçar o setor ofensivo da equipe de Simone Inzaghi, que deve contar com as saídas de Joaquín Correa e Marko Arnautovic, ao final desta temporada.

continua após a publicidade

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Os Nerazurri enfrentam Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds no grupo E do Mundial. A estreia é no dia 17 de junho, no Rose Bowl Stadium, contra o Monterrey.