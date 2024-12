Botafogo perde titular para reta final da temporada

Na última quarta-feira (4), o Botafogo visitou o Internacional em partida decisiva para o título do Brasileirão. Apesar da vitória, o Glorioso precisou segurar o grito de campeão e ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Vitinho tem lesão no joelho esquerdo confirmada e está fora do Intercontinental. A informação foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Logo aos três minutos, o lateral-direito sentiu dores, depois de uma entrada de Vitão, e deixou o gramado para a entrada de Mateo Ponte. Após a realização de exames, foi constata a lesão do jogador, que não deve atuar mais pelo Alvinegro em 2024. Assim, Vitinho está fora do duelo contra o São Paulo, no domingo (8), e não joga a Copa Intercontinental, a partir da próxima quarta-feira (11).

Para a partida do final de semana, Artur Jorge terá problemas para escalar a equipe titular. Além de Vitinho, Bastos também está fora por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida contra o Palmeiras. Além disso, Alexander Barboza está suspenso, por cartão amarelo. A presença de Alex Telles, por desgaste físico, ainda é dúvida.

Assim, o técnico deve ir com Lucas Halter (ou Danilo Barbosa) e Adryelson na zaga, Mateo Ponte na lateral-direita, enquanto Cuiabano e Marçal são opções para a lateral-esquerda.

O grau da lesão do jogador não foi divulgado, bem como o tempo de recuperação. Vitinho, de 25 anos, chegou ao Botafogo em setembro e fez 16 jogos desde então. Apesar de questionado, o lateral ganhou a confiança de Artur Jorge e se tornou titular absoluto do Glorioso na segunda metade da temporada.

O Botafogo encara o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).

