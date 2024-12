Em busca do título, Botafogo pode atingir marca histórica no Brasileirão

Na última quarta-feira (4), o Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, mas a virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro adiou a comemoração do título. O Alvinegro receberá o São Paulo, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, em partida que definirá o campeão do Brasileirão. Em uma temporada que já é histórica, o Glorioso pode fechar o campeonato nacional com mais um recorde.

Nos últimos três jogos, o Botafogo disputou as partidas mais decisivas da sua história. O duelo contra o Palmeiras, que antecedeu a final da Libertadores, valeu a retomada da liderança e uma vantagem de três pontos na tabela. Em seguida, disputou - e venceu - o Atlético-MG na decisão do torneio continental, para, três dias depois, enfrentar o Inter em jogo que poderia confirmar o título brasileiro. Com a vitória sobre o Colorado, o Glorioso encerrou a invencibilidade de 14 jogos do Inter no Beira-Rio, e agora, tem a chance de igualar a equipe de Roger Machado com a maior sequência invicta da história do Brasileirão.

Com uma alavancada na competição, o Inter chegou a 16 jogos sem saber o que é perder, até sofrer a derrota por 3 a 2 para o Flamengo. No momento, a equipe de Artur Jorge já bateu a sua maior sequência de invencibilidade, com 15 jogos. Mas, para levantar a taça, precisa, pelo menos, empatar com o São Paulo, no Nilton Santos. Assim, caso confirme o título, chegaria a 16 jogos seguidos sem perder.

Caso confirme o título no domingo (8), o Alvinegro pode entrar para um grupo seleto na elite do futebol brasileiro, se tornando apenas o terceiro clube a conquistar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. O Botafogo repetiria os feitos de Santos (1962 e 63) e Flamengo (2019). Além disso, se juntaria ao rival rubro-negro como os únicos a conquistarem dois dos maiores títulos do esporte em um período de uma semana.

O Botafogo encara o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).

