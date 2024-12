A cidade do Rio terá esquema de segurança reforçado no domingo (8), quando acontece a última rodada do Brasileirão. Com todos os ingressos vendidos para os jogos Flamengo x Vitória (Maracanã) e Botafogo x São Paulo (Nilton Santos), as forças de segurança definiriam que um total de dois mil agentes, entre policiais e seguranças privados, irão atuar apenas na operação dos jogos. Na rodada, o Botafogo define o título, e o Flamengo vê a despedida de Gabigol.

O esquema é semelhante ao utilizado na Superquarta de Libertadores, em setembro, quando Fluminense (x Atlético-MG) e Botafogo (x São Paulo) jogaram nos dois estádios na mesma noite. Na ocasião, não houve registro de tumultos.

A definição aconteceu em reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Rio (Ferj) nessa quinta-feira (5). Ficou estabelecido que os portões do Maracanã e do Nilton Santos serão abertos três horas antes do início das partidas — portanto, às 13h. Haverá a delimitação de um perímetro de segurança no entorno dos estádios, em que será proibido circular veículos ou estacionar.

Botafogo quer sair da fila; Flamengo dá adeus a Gabigol

Além de marcar a última rodada do Brasileirão, os jogos no Nilton Santos e no Maracanã serão históricos para Botafogo e Flamengo.

O alvinegro carioca decide o Campeonato Brasileiro. Se não perder para o São Paulo, o Botafogo conquistará o título nacional pela primeira vez após 29 anos. Além disso, será o reencontro do time com a torcida após a conquista do título da Libertadores, no sábado passado.

Já garantido em terceiro lugar no Brasileirão, o Flamengo terá casa cheia no Maracanã em jogo que marcará a despedida de Gabigol do clube. O atacante foi decisivo nas principais conquistas rubro-negras dos últimos anos.

