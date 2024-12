Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Botafogo

O Botafogo conheceu, nesta quinta-feira (5), os seus primeiros adversários no Mundial de Clubes 2025. Em sorteio em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Glorioso, integra o Grupo B, e terá o Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA) pela frente.

A competição da Fifa, que também acontecerá no país norte-americano, será entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Ela será disputada como nos moldes antigos da Copa do Mundo, com cada time jogando três vezes na primeira fase. Assim, os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas. O mata-mata será em jogo único.

O Botafogo estreia contra o Seattle Sounders. A equipe americana foi campeã da Liga dos Campeões da Concacaf em 2022, e ficou com o vice-campeonato da Conferência Oeste, ao perder por 1 a 0 para o Los Angeles Galaxy. Fundado em 2007, a equipe conta com os brasileiros Nathan, ex-Palmeiras, Léo Chú, ex-Grêmio e terá o reencontro com João Paulo, ex-Botafogo.

O segundo duelo será contra a equipe francesa. O PSG é a grande potência da frança e cabeça de chave do Grupo B. O time de Luis Henrique sobra no campeonato nacional e lidera a competição com folgas. Dembélé é um dos seus principais jogadores. O único brasileiro do clube, atualmente, é o zagueiro Beraldo, ex-São Paulo.

Para fechar os confrontos na fase de grupos, o Glorioso encara o Atlético de Madrid, talvez o adversário mais difícil do grupo. A equipe de Diego Simeone veio do pote 2 e inicia a disputa do grupo contra o PSG. Atualmente, o time de madrid se enquadra como terceira força do futebol espanhol. Julián Álvarez e Griezmann são as grandes estrelas.

Jogos do Botafogo no Mundial de Clubes 2025

Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

Botafogo x PSG ( FRA)

Botafogo x Atlético de Madrid (ESP)

Os horários exatos das partidas do Mundial de Clubes de 2025 ainda não foram divulgados. O torneio, que contará com 32 equipes e será realizado nos Estados Unidos, terá seu cronograma completo, incluindo os horários das partidas, ainda divulgado.

