Meio-campo em foco: a avaliação dos contratados do Atlético-MG em 2025

O meio-campo do Atlético foi um dos setores que também enfrentaram dificuldades ao longo de 2025. Nenhum dos reforços contratados conseguiu se firmar, capaz de transformar a posição. Quem chegou atuou pouco e apresentou desempenho irregular.

O meio-campo do Atlético foi um dos setores que também enfrentaram dificuldades ao longo de 2025. Nenhum dos reforços contratados conseguiu se firmar, capaz de transformar a posição. Quem chegou atuou pouco e apresentou desempenho irregular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Balanço das contratações para o meio do Atlético em 2025

Para o meio-campo, o Atlético contratou três jogadores, todos em definitivo, cada um com características distintas. No entanto, nenhum conseguiu cumprir o principal objetivo: reforçar de forma efetiva o setor e contribuir consistentemente para o desempenho da equipe.

Gabriel Menino - O jogador chegou ao Galo nos últimos dias de 2024, tornando-se o primeiro reforço confirmado para a temporada de 2025. Sua chegada ao clube mineiro ocorreu como parte da negociação que levou Paulinho ao Palmeiras. O atleta assinou contrato com o Galo até o fim de 2028.

continua após a publicidade

Menino teve uma temporada intensa pelo Atlético, disputando 45 partidas ao longo de 2025, muitas vezes devido à escassez de opções no meio-campo. Começou o ano como titular com o técnico Cuca, mas acabou perdendo espaço na equipe.

Com a chegada de Sampaoli, o volante não conseguiu se firmar como titular e apresentou atuações irregulares, sendo alvo de críticas da torcida em diversos jogos. Apesar do alto número de partidas disputadas, seu rendimento ficou aquém do esperado, tornando sua temporada mais discreta do que efetiva para o Galo. Diante disso, sua permanência no clube ainda não é certa.

continua após a publicidade

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Patrick - O volante de 21 anos também chegou como parte da negociação que levou Paulinho ao Palmeiras. Revelado nas categorias de base do clube paulista, o jovem ainda não havia tido experiência no futebol profissional. Ele assinou contrato com o Galo até o fim de 2028.

Patrick teve uma temporada muito limitada pelo Atlético em 2025, atuando em poucas partidas devido a problemas físicos. A lesão mais grave, na coluna, o manteve afastado dos gramados por seis meses.

A expectativa é que, no início do próximo ano, durante a reapresentação, Patrick retome os treinamentos normalmente e tenha a chance de se firmar no profissional, demonstrando o potencial que mostrou nas categorias de base.

Reinier - O meia-atacante chegou ao alvinegro na janela do meio do ano, após passagem pelo futebol europeu. Revelado pelo Flamengo, foi contratado pelo Real Madrid como grande promessa, mas não conseguiu se firmar no cenário europeu, acumulando empréstimos e passagens por outros clubes. Em busca de uma nova oportunidade na carreira, acertou com o Galo e assinou contrato até dezembro de 2029.

Mesmo em baixa no futebol europeu, o jogador chegou ao Atlético-MG cercado de expectativas, que ao longo da temporada acabaram se transformando em frustração. Sem conseguir atuar com regularidade, teve dificuldades para aproveitar as oportunidades recebidas e se afirmar como peça importante da equipe.

Embora tenha apresentado bons momentos pontuais, com passes decisivos e jogadas relevantes, faltou continuidade para que seu rendimento se consolidasse. Para 2026, a expectativa é que o jogador consiga ter uma sequência maior de jogos, alcance regularidade e contribua de forma mais efetiva para a equipe.