Em 1995, foi campeão brasileiro pelo Botafogo, marcando o auge de sua carreira.

Destacou-se como volante defensivo no Grêmio, onde foi campeão da Copa do Brasil em 1994 e do Campeonato Gaúcho em 1993.

Jamir Adriano Paz Gomes, conhecido como Jamir, nasceu em 13 de maio de 1972, em Uruguaiana (RS).

Jamir Adriano Paz Gomes, nascido em 13 de maio de 1972, em Uruguaiana (RS), representa um perfil bastante característico do futebol brasileiro dos anos 1990: o volante essencialmente defensivo, disciplinado taticamente, de baixa projeção midiática, mas funcional em equipes competitivas. O Lance! conta por onde anda Jamir.

Formado no Esporte Clube São José, Jamir ganhou projeção nacional ao integrar o elenco do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense no início da década de 1990. No clube gaúcho, fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil de 1994 e do Campeonato Gaúcho de 1993, consolidando-se como jogador de elenco, sem protagonismo técnico, mas confiável dentro da proposta de jogo.

O ponto mais alto de sua carreira ocorreu em 1995, quando se transferiu para o Botafogo de Futebol e Regatas. Naquele ano histórico, Jamir integrou o elenco campeão brasileiro sob comando de Paulo Autuori, título que permanece como o principal marco de sua trajetória profissional.

Carreira como jogador: experiência internacional e trajetória itinerante

Após o título nacional com o Botafogo, Jamir seguiu para a Europa, sendo contratado pelo Sport Lisboa e Benfica em 1996. Em Portugal, porém, teve poucas oportunidades como titular, em um elenco no qual disputava posição com jogadores mais consolidados.

Na sequência, passou por empréstimos e clubes de médio porte, incluindo o Clube de Regatas do Flamengo, onde ficou entre 1997 e 1998, e o Alverca, também em Portugal. De volta ao Brasil, ainda atuou por Club de Regatas Vasco da Gama, Portuguesa, Brasiliense, CRB e São José, encerrando a carreira profissional em 2005, aos 33 anos.

Jamir nunca foi jogador de destaque técnico ou midiático, mas construiu uma carreira sólida, atravessando diferentes contextos competitivos e mantendo regularidade em um futebol altamente seletivo.

Clubes em que Jamir jogou

Ao longo da carreira profissional, Jamir defendeu os seguintes clubes:

São José-RS Grêmio Botafogo Benfica (Portugal) Flamengo Alverca (Portugal) Bolognesi São Gabriel Vasco da Gama Portuguesa Portuguesa Santista Brasiliense CRB São José-RS (retorno)

Seu principal título segue sendo o Campeonato Brasileiro de 1995, além da Copa do Brasil de 1994 pelo Grêmio.

Por onde anda Jamir?

Após se aposentar dos gramados, Jamir (@jamirgomes) não seguiu carreira técnica nem buscou espaço na mídia esportiva. Optou por uma reinvenção profissional fora do futebol, tornando-se empresário no setor digital.

Desde meados dos anos 2000, atua como sócio e gestor de uma empresa de web design em Petrópolis (RJ), área à qual se dedica de forma ativa e técnica. Jamir realizou cursos de aperfeiçoamento em web design a partir de 2016, unindo interesses antigos — como computação, imagem e fotografia — a uma nova profissão.

Apesar do afastamento do futebol profissional, Jamir nunca rompeu o vínculo emocional com o esporte, especialmente com o Botafogo. Participa regularmente de jogos másters, frequenta o Estádio Nilton Santos e mantém contato com ex-companheiros. Divide afetivamente sua identidade futebolística entre o Grêmio, clube formador, e o Botafogo, onde viveu o auge da carreira.

Hoje, aos 53 anos, Jamir representa um exemplo de transição bem-sucedida: um ex-jogador que construiu vida estável fora do futebol sem negar sua história, mantendo a paixão pelo esporte como identidade pessoal — não como profissão.