Por onde anda Jamir, ex-volante campeão brasileiro pelo Botafogo?
Do futebol profissional à vida como empresário digital, sem romper com o Fogão.
Jamir Adriano Paz Gomes, nascido em 13 de maio de 1972, em Uruguaiana (RS), representa um perfil bastante característico do futebol brasileiro dos anos 1990: o volante essencialmente defensivo, disciplinado taticamente, de baixa projeção midiática, mas funcional em equipes competitivas. O Lance! conta por onde anda Jamir.
Formado no Esporte Clube São José, Jamir ganhou projeção nacional ao integrar o elenco do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense no início da década de 1990. No clube gaúcho, fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil de 1994 e do Campeonato Gaúcho de 1993, consolidando-se como jogador de elenco, sem protagonismo técnico, mas confiável dentro da proposta de jogo.
O ponto mais alto de sua carreira ocorreu em 1995, quando se transferiu para o Botafogo de Futebol e Regatas. Naquele ano histórico, Jamir integrou o elenco campeão brasileiro sob comando de Paulo Autuori, título que permanece como o principal marco de sua trajetória profissional.
Carreira como jogador: experiência internacional e trajetória itinerante
Após o título nacional com o Botafogo, Jamir seguiu para a Europa, sendo contratado pelo Sport Lisboa e Benfica em 1996. Em Portugal, porém, teve poucas oportunidades como titular, em um elenco no qual disputava posição com jogadores mais consolidados.
Na sequência, passou por empréstimos e clubes de médio porte, incluindo o Clube de Regatas do Flamengo, onde ficou entre 1997 e 1998, e o Alverca, também em Portugal. De volta ao Brasil, ainda atuou por Club de Regatas Vasco da Gama, Portuguesa, Brasiliense, CRB e São José, encerrando a carreira profissional em 2005, aos 33 anos.
Jamir nunca foi jogador de destaque técnico ou midiático, mas construiu uma carreira sólida, atravessando diferentes contextos competitivos e mantendo regularidade em um futebol altamente seletivo.
Clubes em que Jamir jogou
Ao longo da carreira profissional, Jamir defendeu os seguintes clubes:
- São José-RS
- Grêmio
- Botafogo
- Benfica (Portugal)
- Flamengo
- Alverca (Portugal)
- Bolognesi
- São Gabriel
- Vasco da Gama
- Portuguesa
- Portuguesa Santista
- Brasiliense
- CRB
- São José-RS (retorno)
Seu principal título segue sendo o Campeonato Brasileiro de 1995, além da Copa do Brasil de 1994 pelo Grêmio.
Por onde anda Jamir?
Após se aposentar dos gramados, Jamir (@jamirgomes) não seguiu carreira técnica nem buscou espaço na mídia esportiva. Optou por uma reinvenção profissional fora do futebol, tornando-se empresário no setor digital.
Desde meados dos anos 2000, atua como sócio e gestor de uma empresa de web design em Petrópolis (RJ), área à qual se dedica de forma ativa e técnica. Jamir realizou cursos de aperfeiçoamento em web design a partir de 2016, unindo interesses antigos — como computação, imagem e fotografia — a uma nova profissão.
Apesar do afastamento do futebol profissional, Jamir nunca rompeu o vínculo emocional com o esporte, especialmente com o Botafogo. Participa regularmente de jogos másters, frequenta o Estádio Nilton Santos e mantém contato com ex-companheiros. Divide afetivamente sua identidade futebolística entre o Grêmio, clube formador, e o Botafogo, onde viveu o auge da carreira.
Hoje, aos 53 anos, Jamir representa um exemplo de transição bem-sucedida: um ex-jogador que construiu vida estável fora do futebol sem negar sua história, mantendo a paixão pelo esporte como identidade pessoal — não como profissão.
