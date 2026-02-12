Botafogo terá reforços em busca da primeira vitória em clássicos em 2026
Alvinegro tem duas derrotas em dois jogos
A sequência de clássicos do Botafogo tem mais um capítulo nesta quinta-feira (12), às 19h30, quando enfrenta o Fluminense. No Maracanã, o Glorioso disputa o terceiro da temporada em busca da primeira vitória sobre os rivais.
Para isso, contará com seus reforços, regularizados nos últimos dias, e que estão oficialmente à disposição de Martín Anselmi: Wallace Davi, Ythallo, Lucas Vilalba e Riquelme. Jhoan Herandandez ainda não foi inscrito.
Quatro clássicos em cinco jogos
Para além dos três pontos, a vitória é importante para a autoestima do time, que perdeu os dois clássicos do ano, ambos pelo Carioca. O primeiro contra Fluminense, no Nilton Santos (1 a 0), e depois contra o Vasco (2 a 0), em São Januário, com time alternativo.
Ampliando o recorte para os resultados anteriores, a situação não melhora. Diante do Grêmio, pelo Brasileirão, abriu o placar, mas sofreu uma virada avassaladora de 5 a 3. Assim, o Botafogo soma três jogos sem vencer.
No final desta maratona, encara o Flamengo pela primeira vez em 2026, em partida decisiva pelas quartas de final do Carioca - em jogo único com mando alvinegro. O clássico está marcado para domingo (15), às 17h30.
