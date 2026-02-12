menu hamburguer
Botafogo

Botafogo terá reforços em busca da primeira vitória em clássicos em 2026

Alvinegro tem duas derrotas em dois jogos

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
06:00
  Matéria
A sequência de clássicos do Botafogo tem mais um capítulo nesta quinta-feira (12), às 19h30, quando enfrenta o Fluminense. No Maracanã, o Glorioso disputa o terceiro da temporada em busca da primeira vitória sobre os rivais.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

Para isso, contará com seus reforços, regularizados nos últimos dias, e que estão oficialmente à disposição de Martín Anselmi: Wallace Davi, Ythallo, Lucas Vilalba e Riquelme. Jhoan Herandandez ainda não foi inscrito.

Quatro clássicos em cinco jogos

Para além dos três pontos, a vitória é importante para a autoestima do time, que perdeu os dois clássicos do ano, ambos pelo Carioca. O primeiro contra Fluminense, no Nilton Santos (1 a 0), e depois contra o Vasco (2 a 0), em São Januário, com time alternativo.

Ampliando o recorte para os resultados anteriores, a situação não melhora. Diante do Grêmio, pelo Brasileirão, abriu o placar, mas sofreu uma virada avassaladora de 5 a 3. Assim, o Botafogo soma três jogos sem vencer.

No final desta maratona, encara o Flamengo pela primeira vez em 2026, em partida decisiva pelas quartas de final do Carioca - em jogo único com mando alvinegro. O clássico está marcado para domingo (15), às 17h30.

Lucas Villalba foi regularizado pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
