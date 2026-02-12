Conteúdo Especial

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Reinaldo, ex-jogador de Flamengo e Botafogo, projetou o confronto entre as equipes, que se enfrentam neste domingo (15), pelas quartas de final do estadual. O ex-técnico do Maricá foi o convidado desta semana do "Fut&Papo", da Lance!TV.

- O palpite fica difícil de falar. São duas grandes equipes. São as quartas de final de Campeonato Carioca. É um campeonato muito disputado. Tenho certeza que, agora que o Flamengo se classificou, muda. Quando entra, ninguém quer perder. Todo mundo quer ser campeão. Todo mundo gosta de ser campeão. É um campeonato que a gente sabe que mudou muito. O calendário do campeonato ficou muito justo. Mas as equipes que classificaram, classificaram por mérito - iniciou Reinaldo sobre o confronto entre Botafogo e Flamengo.

Reinaldo em entrevista ao Lance! (Foto: João Fraga/Lance!)

- Acho que é um jogo onde vejo 50% de chance para cada lado, as duas equipes buscando a classificação, sabem da importância que é ganhar. Você ganhando, consegue ter um ambiente melhor. Você consegue também ter uma semana de mais tranquilidade - completou.

Botafogo x Flamengo mais marcante para Reinaldo

Revelado pelo Flamengo, Reinaldo disputou 133 jogos com a camisa rubro-negra. Em 2009, foi jogar pelo Botafogo. E foi com a camisa alvinegra, inclusive, que ele marcou gol em uma final contra o seu ex-clube. Mas, na ocasião, o jogador se machucou na primeira partida e não jogou a decisão.

- Marquei gol jogando pelo Flamengo contra o Botafogo no Campeonato Carioca e no Campeonato Rio-São Paulo. Também fiz gol contra o Flamengo pelo Botafogo, em 2009. No jogo de ida da final do Carioca, marquei um gol, depois o Juninho marcou outro gol, estávamos ganhando por 2 a 1. E houve um momento em que eu machuquei o meu tornozelo (direito), junto com o Maicosuel. No mesmo lance, eu e Maicosuel nos machucamos. Ficamos fora do segundo jogo da final. Acho que esse jogo foi o que mais me marcou - finalizou Reinaldo.

Reinaldo marca gol na final entre Botafogo e Flamengo (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress)

O primeiro jogo da final do Carioca daquele ano terminou empatado em 2 a 2. Reinaldo e Juninho marcaram para o Fogão, e Juan e Willians pro Rubro-Negro. Na segunda partida da decisão, já sem Reinaldo, houve mais um empate em 2 a 2 - Kléberson fez os dois do Flamengo, e Juninho e Túlio Souza os do Alvinegro. Nos pênaltis, o Rubro-Negro venceu por 4 a 2 e conquistou o estadual.

