Conheça Lucas Villalba, reforço do Botafogo
Atacante uruguaio de 24 anos chega para integrar o elenco alvinegro
Lucas Villalba será o segundo reforço do Botafogo para 2026. O atacante uruguaio de 24 anos chega para integrar o elenco alvinegro e se apresenta junto do restante do elenco no início de janeiro. Saiba quem é o novo jogador do Glorioso.
Villalba começou sua trajetória nas categorias de base Boston River, do Uruguai. Apesar disso, ele não chegou a atuar pelo time principal do clube. Em 2023, o ponta-direita teve a primeira oportunidade profissional no Tacuarembó, da segunda divisão uruguaia. Por lá, disputou 27 jogos e marcou três gols, o que lhe garantiu uma transferência para o Montevideo City Torque, do Grupo City, em 2024.
Pelo City Torque, Villalba atuou em 36 partidas, com seis gols e três assistências. O desempenho o levou a ser convocado pela seleção do Uruguai para amistoso com a Guatemala, mas não enteou em campo, antes de ser contratado pelo Nacional no início de 2025.
Pelo Tricolor, o atacante teve uma temporada de destaque: foram 43 partidas disputadas, com quatro gols e nove assistências. Na Libertadores, o ponta-direita contribuiu com três assistências em seis jogos, chamando a atenção do mercado brasileiro.
Villalba é visto como uma aposta para fortalecer o ataque alvinegro e já chega com a expectativa de agregar velocidade e criatividade ao setor ofensivo. O elenco alvinegro se reapresenta no Espaço Lonier no dia 5 para iniciar a temporada 2026.
