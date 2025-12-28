Esposa de Alex Telles responde se jogador fica no Botafogo e faz desabafo

O Botafogo perdeu um de seus pilares do elenco nos últimos dias. Marlon Freitas, capitão da equipe, acertou sua transferência para o Palmeiras. O movimento fez a torcida começar a questionar sobre a permanência de outros líderes, e Vitória Telles, esposa de Alex Telles, respondeu sobre a permanência ou não do jogador.

Em seu Instagram de "daily", rede social em que Vitória publica coisas do seu dia a dia, a esposa do ídolo do Botafogo garantiu que ele fica para a próxima temporada, mas fez um desabafo.

- Gente, o Alex vai ficar no Botafogo. Parem de conversa. Pode falar para as meninas isso? (perguntou ao jogador). E se não fosse ficar? Aqui não é sobre ele, é sobre mim. Então, quem gostar de mim, fica - respondeu Vitória Telles a um seguidor.

Alex Telles tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026. Desde que chegou, no meio de 2024, o lateral é titular absoluto e uma das figuras mais experientes do elenco. O jogador é o batedor oficial de pênaltis do Alvinegro e divide as bolas paradas com o camisa 10 Savarino.

Na grande final da Libertadores de 2024, contra o Atlético-MG, Alex Telles fez o gol que botou o Glorioso com dois gols de vantagem, de pênalti. Além da importância dentro de campo, o lateral faz questão de interagir com a torcida e se mostra identificado com a camisa do Botafogo.

Comemoração de Alex Telles no gol do Botafogo contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja vídeo na íntegra

Botafogo trabalha por renovação

De olho na montagem do elenco para 2026, o Botafogo trabalha para manter a base utilizada nas últimas temporadas e negocia a renovação de três jogadores considerados referências do grupo. O caso mais adiantado é o do lateral-esquerdo Marçal, cujo contrato termina no próximo dia 31.

Além de Marçal, a diretoria também mantém conversas com Alexander Barboza e Alex Telles, todos com vínculo válido até dezembro de 2026. Titulares na maior parte da temporada do Botafogo, os três já se reuniram com dirigentes para alinhar expectativas sobre permanência e planejamento esportivo. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "O Globo".

O Botafogo adota cautela nas tratativas, já que ainda faltam seis meses para que esses atletas possam assinar pré-contrato com outras equipes. Barboza, inclusive, recebeu uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, cujos valores foram levados ao conhecimento da cúpula de futebol pelo estafe do defensor.