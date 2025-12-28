Esposa de Alex Telles responde se jogador fica no Botafogo e faz desabafo
Lateral tem contrato até o fim de 2026 e negocia renovação
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo perdeu um de seus pilares do elenco nos últimos dias. Marlon Freitas, capitão da equipe, acertou sua transferência para o Palmeiras. O movimento fez a torcida começar a questionar sobre a permanência de outros líderes, e Vitória Telles, esposa de Alex Telles, respondeu sobre a permanência ou não do jogador.
Anselmi é esperança para resolver problema crônico do Botafogo em 2025
Botafogo
Europeus mandam recado a Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo
Fora de Campo
Ídolo do Botafogo fala sobre saída de Marlon Freitas: ‘Meu caso é diferente’
Fora de Campo
Em seu Instagram de "daily", rede social em que Vitória publica coisas do seu dia a dia, a esposa do ídolo do Botafogo garantiu que ele fica para a próxima temporada, mas fez um desabafo.
➡️Brasileiros se revoltam com atitude de jogador do Chelsea com Estêvão: 'Não entendo'
- Gente, o Alex vai ficar no Botafogo. Parem de conversa. Pode falar para as meninas isso? (perguntou ao jogador). E se não fosse ficar? Aqui não é sobre ele, é sobre mim. Então, quem gostar de mim, fica - respondeu Vitória Telles a um seguidor.
Alex Telles tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026. Desde que chegou, no meio de 2024, o lateral é titular absoluto e uma das figuras mais experientes do elenco. O jogador é o batedor oficial de pênaltis do Alvinegro e divide as bolas paradas com o camisa 10 Savarino.
Na grande final da Libertadores de 2024, contra o Atlético-MG, Alex Telles fez o gol que botou o Glorioso com dois gols de vantagem, de pênalti. Além da importância dentro de campo, o lateral faz questão de interagir com a torcida e se mostra identificado com a camisa do Botafogo.
Veja vídeo na íntegra
Botafogo trabalha por renovação
De olho na montagem do elenco para 2026, o Botafogo trabalha para manter a base utilizada nas últimas temporadas e negocia a renovação de três jogadores considerados referências do grupo. O caso mais adiantado é o do lateral-esquerdo Marçal, cujo contrato termina no próximo dia 31.
Além de Marçal, a diretoria também mantém conversas com Alexander Barboza e Alex Telles, todos com vínculo válido até dezembro de 2026. Titulares na maior parte da temporada do Botafogo, os três já se reuniram com dirigentes para alinhar expectativas sobre permanência e planejamento esportivo. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "O Globo".
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Botafogo adota cautela nas tratativas, já que ainda faltam seis meses para que esses atletas possam assinar pré-contrato com outras equipes. Barboza, inclusive, recebeu uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, cujos valores foram levados ao conhecimento da cúpula de futebol pelo estafe do defensor.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias