O Botafogo venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos. Os gols alvinegros foram marcados por Kauê, depois de uma bela assistência de Matheus Nascimento, e Kayke, para consagrar a primeira vitória do Glorioso no estadual. Agora, a equipe volta a campo no próximo sábado (18), contra o Sampaio Corrêa.

Como foi a partida?

Com as mudanças de Carlos Leiria, o Botafogo iniciou a partida bem diferente do que se viu na estreia contra o Maricá. Matheus Nascimento e Kauê tomara as rédeas no setor ofensivo logo nos primeiros minutos criando oportunidades e levando perigo ao gol de Bruno. Com Yarlen e Carlos Albertos na pontas, o Glorioso conseguiu avançar com velocidade nos contra-ataques, até que aos 19 minutos, Matheus Nascimento fez grande jogada na intermediária e deixou para Kauê bater de primeira, no cantinho do goleiro da Lusa, abrindo o placar. Essa foi súmula da primeira etapa: os donos da casa atacavam, e a Portuguesa-RJ defendia, sem levar muito perigo ao gol de Raul.

Para o segundo tempo, o técnico Evaristo Piza promoveu três mudanças que fizeram a diferença no desempenho da equipe da Ilha. Lohan, João Paulo e Willian entraram em campo, e imediatamente, a Portuguesa começou a pressionar o Alvinegro. Foi assim, que os visitantes quase empataram o placar: Willian cobrou a falta, Lohan cabeceou forte para balançar as redes, mas gol foi anulado por impedimento. Por outro lado, o Botafogo caiu de rendimento na segunda etapa. O treinador alvinegro promeveu mudanças, e mais uma vez deu certo. Kayke, que entrou no lugar de Carlos Alberto, aproveitou um belo lançamento de Newton, bateu na saída do goleiro e marcou o segundo do Glorioso, inicialmente anulado pelo bandeirinha, mas confirmado pelo VAR. Em seguida, Matheus Nascimento chegou a marcar o terceiro, mas anulado por impedimento, mais uma vez. Por fim, vitória do Botafogo, sendo a primeira entre os 'quatro grandes' na competição.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo volta a campo contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado (18), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, ainda com a equipe alternativa.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 2 x 0 Portuguesa-RJ

CAMPEONARO CARIOCA - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 14 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

🥅 Gol: Kauê, 18'/1ºT (0-1); Kayke, 30'/2ºT (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Iran (Portuguesa-RJ); Matheus Nascimento (Botafogo); Carlos Alberto (Botafogo); Yarlen (Botafogo); Kayke (Botafogo); Lucyo (Botafogo); Kawan (Botafogo)

🏟️ Público presente: 3.798

💰 Renda: R$ 65.482,00

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato (Lucyo), Kauê (Kauê Leonardo), Patrick de Paula, Vitinho (Kauan), Yarlen, Carlos Alberto (Kayke) e Matheus Nascimento (Adamo)

PORTUGUESA-RJ (Técnico: Evaristo Piza)

Bruno; Lucas Mota, Iran Sidny (Willian), Thomás Kayck, MV, Ian Carlo, Wellington Cézar, Anderson Rosa (João Paulo), Romarinho, Joãozinho (Miguel Vinícius) e Hélio Paraíba (Lohan)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)

🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

