Conforme confirmado pelo Lance!, o Atlético-MG chegou a um acerto com o Botafogo pela compra de 100% dos direitos econômicos do atacante Júnior Santos. A venda revoltou torcedores e gerou uma onde de críticas da imprensa. Jornalistas consideraram a venda um "erro grave de gestão do Botafogo". Veja comentários da web abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

➡️ Mercado da Bola: Atlético-MG encaminha compra de Júnior Santos, do Botafogo

Mais detalhes sobre a negociação de Júnior Santos para o Galo

O jogador foi um pedido especial do técnico Cuca e deve reforçar a equipe alvinegro nesta temporada. A negociação gira em torno de US$ 7 milhões (R$ 42,4 milhões na atual cotação), com um contrato de quatro temporadas de duração.

John Textor já foi avisado da vontade do jogador de se mudar para o Atlético-MG e não deve impedir a transferência.

➡️ Vídeo de jogador do Botafogo em festa na madrugada do jogo do Carioca é real?