O Atlético-MG chegou a um acerto com o Botafogo pela compra do atacante Júnior Santos para 2025. O jogador foi um pedido especial do técnico Cuca, e deve reforçar a equipe alvinegro nesta temporada. A informação foi primeiramente divulgada pelo jornalista Jorge Nicole, no portal "R7" e confirmada pelo Lance!.

O Galo encaminhou a contratação do artilheiro alvinegro por cerca de US$ 7 milhões (R$ 42,4 milhões na atual cotação), e vai assinar por quatro temporadas com a equipe mineira.

Os últimos detalhes estão sendo ajustados para concretizar a compra dos 100% dos direitos econômicos que pertencem ao clube carioca. O Glorioso pedia US$ 8 milhões, em torno de R$ 48,5 milhões, mas aceitou a oferta de US$ 7 milhões oferecida pelo Atlético, que ainda inclui um aumento salarial.

John Textor já foi avisado da vontade de Júnior Santos de se mudar para o Atlético-MG e não deve impedir a transferência.

Destaque na campanha da Libertadores na última temporada, o jogador recebeu sondagens de grandes clubes brasileiros, como o Palmeiras.

O jogador chegou ao Botafogo na primeira janela de 2023, mas só foi se firmar na equipe titular no início de 2024, quando despontou como artilheiro da competição continental e logo caiu nas graças da torcida. Além de fazer o primeiro gol da equipe no torneio, também marcou o último, consagrando a vitória por 3 a 1 e o título inédito em cima do Atlético-MG..

Apesar de ter sofrido lesões que o tiraram dos gramados por cerca de cinco meses, o jogador ainda terminou o ano como artilheiro da Libertadores, com 9 gols, e do Glorioso, com 20 gols e quatro assistências em 50 jogos.

