Jogadores se apresentam, mas Botafogo divulga ausências pontuais

Depois da temporada gloriosa de 2024, os jogadores campeões da Libertadores e do Brasileirão se reapresentaram, nesta terça-feira (14), no CT Lonier, para iniciar a preparação para 2025. O elenco principal do Botafogo terá duas semanas de treino até o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, no dia 29 de janeiro.

Durante a semana, a polêmica sobre pendências financeiras colocou em risco a apresentação de jogadores ao clube nesta tarde, mas a grande maioria dos atletas retornou após um mês de férias.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Alvinegro revelou que apenas três jogadores não retornaram com o resto do elenco por motivos particulares e em comum acordo com o clube: Savarino, Júnior Santos e Bastos. Veja a nota:

– O elenco principal do Botafogo se reapresentou nesta terça-feira(14/01) para o início da pré-temporada 2025. As atividades de exames e avaliações físicas iniciaram às 15h no CT Lonier. Por motivos particulares pré-acordados com o Clube, os atletas Savarino, Júnior Santos e Bastos se reapresentarão em data posterior. A próxima atividade do grupo principal acontecerá nesta quarta-feira, pela manhã, também no CT Lonier.

Segundo apuração do Lance!, Júnior Santos tem negociações avançadas com o Atlético-MG, e deve ser o reforço da equipe mineira para 2025. O Galo encaminhou a contratação do artilheiro alvinegro por cerca de US$ 7 milhões (R$ 42,4 milhões na atual cotação), e o atleta deve por quatro temporadas.

Nesta semana, o Glorioso divulgou uma nota se manifestando em relação aos atrasos financeiros, mas garantiu que pendências seriam pagas até o dia 13, última segunda-feira.

Em vídeo publicado, alguns atletas aparecem em chegada ao CT Lonier, como Gregore, Lucas Halter, John, Mateo Ponte, Alex Telles, Igor Jesus, Matheus Martins e Vitinho. Além deles, Alexander Barboza, Marlon Freitas e Danilo Barbosa também marcaram presença. Veja o vídeo:

O time alternativo que entra em campo nas primeiras rodada do Campeonato Carioca se apresentou no dia 2 de janeiro, comandados pelo técnico Carlos Leiria. Entre eles, o atacante Jeffinho, Carlos Alberto, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Kauê e o goleiro Raul.

Veja o pronunciamento oficial do Botafogo

A CONMEBOL repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao Clube o montante no dia 27/12 - durante período de recesso do staff financeiro e administrativo da SAF.

O Clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas de mercado.

É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma — na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos.

O Botafogo vive um momento esportivo e institucional único em sua história e segue envidando todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias.

