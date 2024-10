Botafogo goleia o Peñarol e coloca os pés na final da Libertadores

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Peñarol no Nilton Santos pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 23/10/2024 - 23:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Noite histórica no Nilton Santos. O Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Savarino (2), Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus foram os autores dos gols da equipe de Artur Jorge. O Alvinegro volta a enfrentar os Carboneros na próxima quarta-feira (30), às 21h30m (de Brasília), para sacramentar a vaga na final do torneio continental. A partida será no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Como foi a partida

Em um primeiro tempo de muita cera dos uruguaios, o Botafogo tomou à frente da partida e criou as melhores oportunidades. Apesar de esbarrar em uma defesa bem postada, a equipe de Artur Jorge chegou mais vezes ao gol adversário e não abriu o placar por detalhes.

Na segunda etapa, foi bem diferente. Parecia que os Alvinegros tinham deixado tudo para os 45 minutos finais. Com boa troca de passes entre Luiz Henrique e Savarino, o venezuelano abriu a contagem logo no início da segunda etapa. A partir daí, foi uma aula de futebol, com chuva de gols da equipe Alvinegra. Alexander Barboza fez o segundo oito minutos depois, com um bate e rebate na área. O camisa 10 ampliou logo em seguida. Igor Jesus puxou contra-ataque, e com troca de passes, a bola chegou até Savarino, na área. O atacante chutou e contou com a falha do goleiro Aguerre para marcar o segundo gol dele no jogo.

Mas a noite ainda estava longe de acabar. Luiz Henrique ainda teve tempo de fazer um golaço, depois de receber a bola de Igor Jesus, deu um toque por cima do goleiro Aguerre e ampliou a festa do Glorioso. Por fim, Igor Jesus sacramentou a goleada depois de pegar o rebote de um chute de Almada, cabeceando para o fundo da rede de Aguerre. Noite histórica para ficar na memória do torcedor botafoguense, que pode enfim, respirar aliviado.

Barboza e Luiz Henrique celebram um gol do Botafogo sobre o Peñarol (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)

O que vem por aí?

Agora, as equipes voltam a se enfrentar para a decisão da semifinal na próxima quarta-feira (30), no Campeón del Siglo, em Montevidéu, a partir das 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Botafogo volta a campo neste sábado (26), contra o Bragantino, pelo Brasileirão, às 19h (de Brasília), no Nabizão.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 5 x 0 Peñarol - Libertadores

Semifinal (ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 23 de outubro de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Savarino (5' e 13' 2ºT) , Alexander Barboza (9' 2ºT) e Luiz Henrique (28' 2º T)

🟨 Cartões amarelos: Luiz Henrique (Botafogo); Igor Jesus (Botafogo); Rodrigo Pérez (Peñarol); Artur Jorge (Botafogo), Gregore (Botafogo),

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique (Tiquinho Soares), Thiago Almada e Igor Jesus (Óscar Romero).

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Gusmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García (Gastón Ramírez), Eduardo Darias (Mayada), Javier Cabrera, Leo Fernández e Jaime Báez (Lucas Hernández); Maximiliano Silvera (Sequera).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 VAR: Yadir Acuña (COL)